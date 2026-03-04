TP.HCM có quán ăn kỳ lạ: Hủ tiếu, cơm gà, nước uống thả dây có '1-0-2'

"Hủ tiếu thả dây", "cơm gà thả dây", "quán nước thả dây"... thời gian gần đây gây thích thú cho nhiều thực khách và được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi. Những quán ăn, uống này có gì đặc biệt?

1. Hủ tiếu thả dây, khách gọi món phải "la lên"

Đó là quán hủ tiếu của bà Nguyễn Thanh Hồng (72 tuổi), còn được khách gọi với cái tên thân mật là dì Ba. Quán ăn bình dân này được biết tới với tên gọi "hủ tiếu thả dây" cũng chính bởi cách phục vụ món độc lạ: Tô hủ tiếu được thả dây từ tầng 1 xuống.

Quán nước thả dây của dì Ba ở TP.HCM từng gây sốt mạng xã hội ẢNH: CAO AN BIÊN

Quán nằm trong con hẻm trên đường Trần Hữu Trang thuộc phường Phú Nhuận, TP.HCM, được mở từ năm 2000, bán tới nay ngót nghét cũng đã 25 năm. Ngày trước, quán hủ tiếu nhỏ này bán bình thường như bao quán ăn khác. Kể từ khi có dịch Covid-19, năm 2020 dì Ba bắt đầu bán theo kiểu thả dây.

"Lúc dịch, tôi nghỉ bán, mà khách quen cứ lại hỏi thăm mua nên tôi bán theo cách này luôn. Sau dịch, thấy cách làm này cũng tiện, đỡ phải đi lên đi xuống vì tôi đã lớn tuổi, tôi mở bếp trong nhà luôn cho gọn rồi thả món xuống dưới để con trai mang ra cho khách. Như vậy tôi cũng đỡ mệt hơn", bà chủ kể.

Bất ngờ, cách phục vụ món độc lạ này vô tình làm quán hủ tiếu của dì Ba trở nên nổi tiếng, khi nhiều người cảm thấy thích thú và chia sẻ lên mạng xã hội. Từ đó, lượng khách mới tìm tới quán cũng đông hơn.

Phần hủ tiếu bình dân được khách yêu thích ẢNH: CAO AN BIÊN

Mỗi tô hủ tiếu ở đây có giá bình dân 30.000 đồng. Bà chủ cho biết khách chuộng nhất là hủ tiếu khô. Món ăn với sợi hủ tiếu dai mềm được trộn với nước xốt chua chua, ngọt ngọt kiểu miền Tây. Bà chủ cho nhiều hành phi, thịt heo thái mỏng, không có bò viên, gan, tim… như những quán khác.

2. Quán nước thả dây khiến khách "mỏi cổ"

Quán nước nằm trong con hẻm số đường Trần Phú thuộc phường Chợ Quán, TP.HCM cách đây không lâu cũng gây sốt mạng xã hội với cách bán nước thả dây độc lạ. Trên tầng lửng của một căn nhà trong hẻm, chị Bella (27 tuổi), còn được khách gọi với cái tên thân thuộc là Beo tất bật chuẩn bị những món nước cho khách đang đợi bên dưới tầng trệt mua mang đi.

Chủ quán thì nhìn xuống dưới, khách thì ngước đầu lên giao tiếp cùng nhau. Sau khi hoàn tất món, chị chủ để vào một cái giỏ, sau đó cẩn thận thả dây xuống dưới để khách nhận hàng. Người mua sau đó để tiền vào giỏ để quán kéo lên.

Khi được hỏi về ý tưởng phục vụ khách theo cách độc lạ này, chị Beo cười, nói rằng chị và một người bạn mở quán này từ cuối năm 2024 tại một mặt bằng ở Q.10. Tuy nhiên sau đó, vì mặt bằng nhỏ, chị muốn phục vụ khách tốt hơn nên chuyển sang địa điểm này dịp Tết Nguyên đán.

Quán nước thả dây gây sốt ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Mặt bằng của quán là một góc trong căn nhà của bà ngoại bạn chị - người đồng sáng lập quán. Ban đầu, chị cũng định phục vụ khách như mọi người. "Nhưng đi lên đi xuống giữa tầng lửng và tầng trệt nhiều quá tụi mình cũng lười", cô gái trẻ nói vui.

Chủ quán cho biết hầu như những căn nhà trong hẻm này đều cho thuê ở tầng trệt và không gian sống của chủ nhà ở tầng cao hơn. Nên nhiều gia đình chuẩn bị một chiếc giỏ để thả dây xuống mỗi lần lấy hàng của shipper. Từ đây, chị nảy ra ý tưởng làm điều tương tự khi phục vụ khách ở quán.

Ban đầu, chị lo lắng, không biết cách phục vụ này có làm phiền lòng khách hay không. Tuy nhiên vượt ngoài tưởng tượng của chị, khách hàng rất thích cách thả dây độc đáo này. Nhờ một thực khách chia sẻ lên mạng xã hội, quán nhanh chóng được nhiều người biết tới, đông đúc khách ghé ủng hộ khiến chị bất ngờ.

3. Cơm gà da giòn thả dây ngon có tiếng của bà chủ ăn chay trường

Quán cơm gà da giòn bình dân nằm ở phường Khánh Hội, TP.HCM (Q.4 cũ) của bà Nga (64 tuổi) là "quán ruột" của nhiều thực khách mười mấy năm nay. Thời gian qua, quán còn nổi tiếng trên mạng xã hội với cách bán "cơm gà thả dây" độc lạ.

Sau khi niềm nở đón khách, bà Nga từ dưới lầu nói vọng lên với người cháu trai đang ở tầng 1 món cần làm. Lát sau, phần cơm gà nóng hổi được bỏ vào một cái túi rồi thả dây xuống dưới. Bà chủ vội đến nhận cơm, mang giao cho khách. Cứ như vậy, hết lượt khách này tới lượt khách khác tới mua, shipper tới nhận hàng đem giao.

Quán cơm gà thả dây của bà Nga ẢNH: CAO AN BIÊN

Trước khi có cách bán độc lạ này, quán ăn của bà Nga cũng bán bình thường như bao hàng quán khác ở TP.HCM. "Tuy nhiên hơn 1 năm nay, vì vấn đề mặt bằng nên quán tôi chuyển lên nhà để làm món cho thuận tiện, rồi thả dây xuống cho khách. Nhiều người cũng thấy thích cách làm này”, bà chủ chia sẻ.

Quán cơm này được mở năm 2014, bán đến nay với giá dao động từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/phần. Điều đặc biệt là bà chủ chưa từng ăn món mình nấu vì bà… ăn chay trường.