Lan tỏa trên mạng xã hội: Nghĩa tình của quán bún bò ở TP.HCM

Thông báo được dán ở quán bún bò 5T nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ, P.Xóm Chiếu (Q.4 cũ), TP.HCM, gây sốt mạng xã hội mới đây. Phía sau những dòng thông báo đầy nghĩa tình là tấm lòng thơm thảo của chị chủ dành cho những vị khách đặc biệt ghé ăn.

"Có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu"

Thông báo ghi rõ: "Các em nhỏ từ 0 - 2 tuổi: miễn phí; Cụ già từ 75 tuổi trở lên: miễn phí; Học sinh, sinh viên: giảm 10%; Shipper: giảm 20%; Người khuyết tật: còn khả năng lao động: giảm 80%. Không hoặc ít có khả năng lao động: miễn phí. Áp dụng cho tô bún bò 5T và tối đa 3 lần/tháng/khách".

Chị Mỹ Linh mở quán được 4 năm qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ bảng thông báo trên của quán. Nhiều người để lại bình luận dành lời khen cho sự tử tế của chủ quán, chúc quán ngày càng làm ăn phát đạt cũng như hy vọng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn biết tới quán để ghé ăn.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đỗ Mỹ Linh (30 tuổi, chủ quán bún bò) xác nhận thông báo được dán ở quán suốt 4 năm qua, từ những ngày đầu tiên khai trương. Mở quán bún bò, chị Linh hy vọng có thể phần nào san sẻ khó khăn với những người khuyết tật, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lớn tuổi hay học sinh, sinh viên.

"Bản thân mình không làm từ thiện lớn được thì khả năng mình có bao nhiêu, mình làm bấy nhiêu. Dù dán thông báo đã lâu nhưng những ngày qua mạng xã hội mới chia sẻ, lan tỏa khiến mình cảm thấy bất ngờ", chị chủ bày tỏ.

Từ ngày mở quán ăn này đến nay, chị không nhớ hết số lượt khách mà quán đã hỗ trợ, có ngày quán miễn phí hoặc giảm giá 20 - 30 tô bún bò, cũng có ngày ít hơn. Tuy nhiên, chị cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ ai đó từ những tô bún bò tâm huyết ở quán của mình, điều họ nhận lại lớn nhất chính là nụ cười, lời cảm ơn của những vị khách đặc biệt.

"Mình ấn tượng với một chú hơn 80 tuổi là khách quen của quán, thường ghé ăn 2 lần/tuần. Dù theo thông báo chú được miễn phí phần bún bò, nhưng lúc nào chú cũng kiên quyết trả tiền như bao vị khách khác. Chú nói rằng chú có lương hưu nên có thể trả tiền được, nhường suất đó cho người cần", chủ quán kể lại.

Sẽ tiếp tục đến khi không còn khả năng

Chị Linh từng làm công việc nhiếp ảnh nhưng quyết định khởi nghiệp với thương hiệu bún bò này. Quán bún bò từng có 3 chi nhánh ở TP.HCM, nay chỉ còn 1, trải qua nhiều thăng trầm trong kinh doanh, song chị vẫn dành hết tâm huyết cho quán ăn duy nhất hiện đang hoạt động, cũng là quán ăn đầu tiên mà chị mở.

Thông báo dán ở quán bún bò tại TP.HCM gây sốt mạng ẢNH: CAO AN BIÊN

Với giá từ 50.000 - 140.000 đồng/tô bún bò, quán được nhiều khách ủng hộ, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi trưa. Được biết, quán ăn này nổi tiếng trên mạng xã hội không chỉ vì bảng thông báo đầy nghĩa tình mà còn ở món bún bò khô "signature", được nhiều khách trẻ ưa chuộng. Quán ăn hoạt động từ 6 - 21 giờ mỗi ngày.

Anh Lê Nhật Hoàng (26 tuổi, shipper) cho biết anh từng ghé quán bún bò này ăn một lần khi được nhiều đồng nghiệp nói rằng shipper đến đây ăn được giảm giá.

"Bún bò ở đây ngon, hợp khẩu vị với mình, quán phục vụ tận tình, chu đáo. Dù không thường ghé ăn vì không phải lúc nào cũng tiện đường, nhưng mình rất biết ơn anh chị chủ vì đã giảm giá, hỗ trợ cho nhiều người lao động, người khó khăn có bữa ăn no bụng. Thành phố này luôn có những nghĩa tình thật đẹp như thế!", anh Hoàng chia sẻ.

Quán ăn đông khách, đặc biệt vào giờ trưa ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Thanh Dung (28 tuổi) vừa biết tới quán qua những bài đăng trên mạng xã hội cũng cho biết sẽ ghé ăn thử vào cuối tuần này. Dù không được giảm giá, tuy nhiên chị nói rằng bản thân muốn ủng hộ quán, thể hiện tình cảm với tấm lòng thơm thảo của anh chị chủ.

Chị Linh nói rằng bảng thông báo vẫn sẽ được dán ở quán, sẽ miễn phí, giảm giá để hỗ trợ những người khó khăn ở TP.HCM đến khi nào không còn khả năng thì thôi.