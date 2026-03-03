Lan tỏa trên mạng xã hội: Mảnh vườn triệu view của 'cô Hồng miền Tây'

"Cô Hồng miền Tây" là cách mà mọi người gọi thân thương chị Nguyễn Thị Xuân Hồng (26 tuổi), chủ khu vườn rộng khoảng 3.000 m2 ở xã Long Thạnh, An Giang (Kiên Giang cũ).

Chị Xuân Hồng thường xuyên chia sẻ những clip về cuộc sống thường nhật trong khu vườn được bao quanh bởi cánh đồng lúa xanh bạt ngàn. Vợ chồng chị trồng nhiều loại cây ăn trái như mít, ổi, dừa, sầu riêng cũng như các loại nông sản ngắn ngày như bắp, bắp cải, đậu đũa…

Cạnh vườn là một cái ao cùng ngôi nhà lá nhỏ tạo nên khung cảnh miền quê bình yên, đặc biệt trong khoảnh khắc bình minh và chiều tà khiến nhiều cư dân mạng mê mẩn vì "quá chill". Các clip ghi lại khung cảnh khu vườn, ngày thu hoạch hoa trái hay những bữa ăn gia đình trong nhà lá của chị Hồng nhận về hàng triệu lượt xem.

Mảnh vườn của vợ chồng chị Hồng mang lại cảm giác bình yên ẢNH: NVCC

Nhiều người để lại bình luận dành lời khen cho vẻ đẹp khu vườn giữa khung cảnh miền quê dân dã, cũng như hy vọng một ngày nào đó được về miền Tây ghé thăm.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hồng không giấu được niềm vui và bất ngờ khi khu vườn của vợ chồng chị nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Chính những lời khen, động viên từ mạng xã hội khiến vợ chồng chị tự hào về thành quả lao động của bản thân thời gian qua.

Theo lời kể, chị và chồng là anh Lý Thiện (34 tuổi) kết hôn được 2 năm nay. Sau khi lập gia đình, anh chị được cha mẹ cho mảnh đất 3.000 m2 và sau đó quyết định cùng nhau cải tạo đất, xây dựng một mảnh vườn cạnh nhà.

"Vợ chồng mình đều thích trồng trọt, thích cuộc sống yên bình ở quê. Trước khi lấy chồng, mình làm công việc ở spa trên phố, nhưng sau khi lập gia đình mình quyết định bỏ việc, cùng chồng làm nông trên mảnh vườn này. Hai vợ chồng cũng muốn con mình lớn lên trong không khí trong lành, sống ở nơi thoải mái và gần gũi với thiên nhiên", chị Hồng chia sẻ.

Vợ chồng chị Hồng tìm thấy hạnh phúc với quyết định bỏ phố về quê ẢNH: NVCC

Hạnh phúc và bình yên giữa thôn quê

Những ngày đầu tập tành làm nông dân, chị Hồng và chồng khá vất vả. Họ dành thời gian dài để cải tạo mảnh đất phèn, trước khi bắt đầu trồng nhiều loại cây ăn trái và hoa màu hơn 1 năm nay.

Anh Lý Thiện kể thời gian đầu họ gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật trong trồng trọt. Nhiều loại cây được anh chị trồng vì không phù hợp với mùa vụ, thời tiết nên không sinh trưởng, phát triển tốt như kỳ vọng.

"Cho đến nay, vợ chồng mình đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc trồng cây, đặc biệt là các loại hoa màu ngắn ngày. Đất sau thời gian cải tạo cũng đã màu mỡ hơn. Mảnh vườn của hai vợ chồng mình thời điểm này đã phát triển tốt, thu hoạch nhiều lứa hoa màu, cây ăn quả để vừa ăn trong gia đình, vừa bán có thêm thu nhập", chị Hồng cho biết.

ẢNH: NVCC

Với chị, công việc làm nông có phần vất vả, da chị đen hơn, tay chai sạn hơn, tuy nhiên đổi lại chị cùng gia đình nhỏ tìm thấy hạnh phúc và bình yên giữa thôn quê. Hiện ngoài việc chăm sóc con trai đầu lòng, anh chị vừa làm nông vừa làm nhà sáng tạo nội dung chia sẻ hành trình làm vườn của mình trên mạng xã hội.

Theo vợ chồng trẻ, để thực hiện ước mơ bỏ phố về quê "nuôi cá trồng rau" không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi cần phải có kinh tế vững vàng, mục tiêu rõ ràng, kế hoạch lâu dài cũng như sức khỏe tốt. Quan trọng hơn hết, mỗi người cần tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống thường nhật của mình.