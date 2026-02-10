Bỏ phố về quê, chàng kỹ sư ‘đánh thức’ đất đồi bằng những mùa hoa tiền triệu

Người "đánh thức" vùng đất khô cằn ấy là anh Nguyễn Vương Quốc Đạt (ở thôn An Khương, xã Bình Minh, Quảng Ngãi) với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Anh Nguyễn Vương Quốc Đạt chăm sóc từng chậu hoa ẢNH: ĐỨC MINH

Bén duyên với hoa trên đất quê nhà

Tốt nghiệp khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH mở TP.HCM, như nhiều bạn trẻ khác, anh Đạt từng có cơ hội ở lại thành phố làm việc với mức thu nhập ổn định. Thế nhưng, sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, anh quyết định trở về nơi mình được sinh ra - thôn An Khương, xã Bình An cũ (nay là xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) - khởi nghiệp với nghề trồng hoa.

Bố mẹ anh Đạt là một trong hàng chục hộ gia đình thuộc diện đi kinh tế mới, năm 1978 di cư từ thị trấn Châu Ổ cũ (nay là xã Bình Sơn) lên xã Bình An cũ (nay là xã Bình Minh). Tuổi thơ anh lớn lên chứng kiến người dân địa phương chỉ gắn bó với cây mì, cây keo. Thu nhập bấp bênh, phụ thuộc thời tiết, giá cả lên xuống thất thường khiến cuộc sống mãi chật vật.

Những năm tháng làm ăn xa, anh Đạt luôn đau đáu khát vọng làm giàu trên đất quê mình. Từ trăn trở đó, năm 2020 anh quyết tâm "tầm sư học đạo", bắt tay vào trồng hoa.

"Đất gò đồi thì khó trồng hoa, nhưng tôi nghĩ cây gì cũng có cách thích nghi, quan trọng là mình dám thử, quyết tâm làm", anh chia sẻ.

Thương lái đến mua hoa tại vườn của anh Đạt ẢNH: ĐỨC MINH

Sau nhiều lần tham quan học hỏi các mô hình trồng hoa ở làng hoa Nghĩa Hà (Quảng Ngãi) và những địa phương lân cận, anh bàn với vợ gom vốn, tận dụng hơn 1.000 m² đất vườn, gò đồi của gia đình cải tạo, san phẳng, lên luống phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển của từng chủng loại hoa.

Anh cũng lắp hệ thống tưới nước nhỏ giọt, phun sương nhằm tiết kiệm nước; phủ bạt chống cỏ, tăng độ ẩm cho đất và đầu tư nhà lưới, nhà lồng phủ ni lông trong suốt để giảm nắng, gió và tình trạng thừa nước dẫn đến thối, úng vào mùa mưa.

Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm trồng và chăm sóc, không ít lứa hoa bị sâu bệnh, nở không đúng dịp, khâu bao tiêu đầu ra chưa có. Vốn liếng tích góp cũng theo đó hao hụt. Nhưng càng thất bại, anh càng quyết tâm tìm tòi, học hỏi qua sách vở, internet và các nhà vườn trồng hoa thành công để kiên trì bám đất, bám vườn với niềm tin đất không phụ công người, hoa sẽ nở trên đất khó.

Hoa thơm từ sự kiên trì

Đến năm thứ 2, vườn hoa của anh Đạt bắt đầu phát triển ổn định, anh mạnh dạn mở rộng diện tích và sưu tầm các loại hoa đẹp, lạ được thị trường ưa thích như cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc Hà Lan, cúc Pico, dạ yến thảo...

Bên cạnh đó, anh trồng thêm các loại hoa để cung cấp cho thị trường dễ tính ở địa phương như vạn thọ truyền thống, xác pháo… Tùy từng loại hoa, anh chọn thời gian làm đất để xuống giống và quy trình chăm sóc khác nhau để canh cho hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Hoa tại vườn của anh Đạt được chăm sóc rất tỉ mỉ ẢNH: ĐỨC MINH

Nhờ kỹ thuật chăm sóc tốt, hoa anh Đạt trổ đều, đúng dịp, màu sắc sáng nên được thị trường yêu thích. Những năm gần đây, thương lái tìm đến tận vườn thu mua để cung cấp cho các chợ, cửa hàng hoa trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Hằng năm, cận Tết Nguyên đán, vườn anh Đạt xuất ra hàng nghìn chậu hoa các loại, doanh thu từ 200 - 250 triệu đồng. Trừ chi phí, anh Đạt thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cao gấp nhiều lần trồng mì, keo trước đây.

Hoa cúc nở rộ trong vườn hoa của anh Đạt ẢNH: ĐỨC MINH

Không chỉ làm giàu cho gia đình, từ vườn hoa của mình, anh Đạt còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 - 3 lao động địa phương, nhất là phụ nữ trung niên, giúp họ có thêm thu nhập. Đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho những nhà vườn của các thanh niên địa phương lân cận khởi nghiệp trồng hoa.

Mở hướng đi mới trên vùng đất khó

Ông Vũ Thế Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh, Chủ tịch Hội nông dân xã, cho biết mô hình cải tạo đất gò đồi để trồng hoa của anh Đạt là hướng đi mới, phù hợp chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích. Đồng thời, mở ra cơ hội cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp ngay tại quê nhà.

Hoa nở rộ trên mảnh đất khô cằn ẢNH: ĐỨC MINH

Từ vùng đất khô cằn năm nào, dưới bàn tay chăm chỉ, sáng tạo và lòng kiên trì của anh Nguyễn Vương Quốc Đạt, nay hình thành vườn hoa sặc sỡ với những luống hoa đa chủng loại nối dài trong nắng sớm, tỏa hương dịu nhẹ.

Giữa buổi sáng, trong khu vườn ngập nắng, anh Đạt tỉ mỉ cắt tỉa từng chậu hoa, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng. Với anh, niềm vui không chỉ là thu nhập, mà còn là cảm giác được sống và làm việc ngay trên quê hương mình.

Thành quả ấy không chỉ là sắc màu của hoa, mà còn là sắc màu của ý chí, của khát vọng vượt khó để vươn lên của người trẻ. Giữa đất khó An Khương, hoa vẫn khoe sắc như minh chứng rằng: dám nghĩ, dám làm và cần cần cù, sáng tạo, vùng đất khó nào cũng có thể nở hoa thơm.