Khởi nghiệp với lá chúc, chàng trai miền Tây thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng

Sau khi tốt nghiệp đại học và có 4 năm làm việc tại TP.HCM, anh Khang quyết định trở về quê khởi nghiệp. Năm 2023, anh bắt đầu thử nghiệm sản xuất nước chấm từ lá chúc, một loại cây được cho là chỉ thích hợp với thổ nhưỡng vùng Bảy Núi.

Anh Khang và vùng nguyên liệu lá chúc ở An Giang ẢNH: DUY TÂN

Khang cho biết, những ngày đầu thử nghiệm, anh liên tục thất bại vì tỷ lệ lá chúc và nguyên liệu không cân đối, sản phẩm có mùi hăng, đổi màu hoặc không bảo quản được lâu. "Có lúc, tôi phải bỏ đi 4.000 - 5.000 chai nước chấm chưa đạt yêu cầu. Mỗi mẻ hư là một bài học đắt giá, càng thất bại tôi càng mong muốn làm cho bằng được một sản phẩm thật sự chất lượng", anh Khang nhớ lại.

Khó khăn lớn nhất là thiếu thiết bị phù hợp. Ban đầu, anh dùng máy xay sinh tố gia đình, vừa tốn thời gian vừa không cho ra độ mịn đồng đều. Khi nhu cầu sản xuất tăng, anh buộc phải đầu tư máy xay công suất lớn, máy chiết rót và máy đóng nắp tự động, nâng tổng chi phí đầu tư lên 300 - 400 triệu đồng - con số không nhỏ với một người trẻ khởi nghiệp.

Anh Khang giới thiệu sản phẩm nước chấm ra thị trường ẢNH: DUY TÂN

"Khó nhất không phải là công thức, mà là giữ tinh thần bền bỉ khi thất bại nối tiếp thất bại. Tôi nghĩ nếu không làm đến nơi đến chốn thì sẽ chẳng ai biết được giá trị thật sự của cây chúc quê mình", anh Khang chia sẻ.

Chính từ những gian nan đó, anh dần hoàn thiện quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm không chỉ thơm ngon mà còn đảm bảo vệ sinh, an toàn, một bước tiến quan trọng giúp nước chấm lá chúc "Sệt" có chỗ đứng trên thị trường hiện nay.

Sau gần 2 năm miệt mài, tháng 12.2024, anh Khang cho ra mắt 3 dòng sản phẩm hoàn chỉnh: nước chấm ớt đỏ, nước chấm ớt xanh, muối tiêu lá chúc mang hương vị độc đáo, cay nhẹ nhưng đậm đà, phù hợp với các món nướng, luộc hay gỏi. Anh ví von: "Nước chấm lá chúc không chỉ là gia vị, mà còn là linh hồn của ẩm thực miền Tây, vừa có giá trị thương mại, vừa có giá trị văn hóa".

Ba loại nước chấm do anh Khang sản xuất từ là chúc ẢNH: DUY TÂN

Lá chúc được anh Khang mua từ các hộ dân địa phương từ 50 - 100 kg/tháng, đảm bảo nguồn nguyên liệu tươi sạch và giàu tinh dầu. Tất cả đều trải qua quy trình sơ chế, pha trộn theo tỷ lệ công thức riêng, sau đó đóng chai, dán nhãn và bảo quản đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thương hiệu "Sệt" do anh Khang sáng lập không chỉ dừng lại ở nước chấm, mà còn phát triển thêm sản phẩm nước chấm lá chúc, kết hợp công nghệ sản xuất hiện đại và nguyên liệu tự nhiên, mang đậm hương vị đặc trưng vùng An Giang.

Hiện nay, mỗi tháng anh xuất bán khoảng 2.000 chai, giá từ 25.000 - 50.000 đồng/chai, thu nhập trên 20 triệu đồng. Song song đó, anh tích cực tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm đại lý phân phối, quảng bá thương hiệu đến các tỉnh, thành khác, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm địa phương.

Chàng trai 9X không chỉ chú trọng đến hương vị mà còn cả tính pháp lý và an toàn thực phẩm. Hộ kinh doanh Sệt - nước chấm lá chúc được Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu (trước sáp nhập) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2024. Đây là nền tảng vững chắc để sản phẩm khẳng định niềm tin của người tiêu dùng.

Mới đây, dự án "Sệt - Nước chấm lá chúc" của anh Khang đoạt giải ba cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2025 do T.Ư Đoàn tổ chức. Không chỉ khởi nghiệp thành công, anh Khang còn chứng minh rằng sự sáng tạo và kiên trì có thể "thổi hồn" cho những nguyên liệu quê nhà, biến lá chúc, thứ từng chỉ được phơi khô hay bán tươi thành đặc sản thương mại mang hương vị và bản sắc An Giang.



