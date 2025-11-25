Trào lưu sinh viên chạy xe công nghệ ‘gom vốn khởi nghiệp’ trước khi ra trường

Không ít các bạn chọn các công việc "trái ngành" như chạy xe công nghệ để tăng tốc chinh phục những con số đó. Những bài đăng khoe tiền thưởng, lịch chạy tối ưu và bảng thu nhập 7 - 10 triệu đồng/tháng từ công việc chạy beBike liên tục được chia sẻ, tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

An toàn tài chính trước khi chinh phục ước mơ lớn

Đ.H.Phong (sinh viên quản trị nhà hàng, TP.HCM) là một trong những sinh viên nổi bật trong trào lưu này. Xuất thân từ mảnh đất Quảng Ngãi và hoàn cảnh cá nhân không mấy thuận lợi, tuy nhiên điều này càng khiến cho Phong ý thức rõ về tầm quan trọng của việc học để "đổi đời".

Song, việc phải tự lo 100% chi phí sinh hoạt và học tập tại TP.HCM không phải là bài toán dễ dàng. Mỗi tháng Phong có thể trang trải ổn định 7 - 10 triệu đồng nhờ công việc chạy xe công nghệ và việc làm tại quán cà phê. "Mình chọn chạy BeBike vì thời gian hoàn toàn do mình quyết định, không gò bó theo ca cố định. Thu nhập ổn định từ tiền chuyến, thưởng và tips giúp mình cân được chi phí cho cuộc sống học tập tại TP.HCM. Hiện tại, mình đã hoàn thành mốc 10 triệu đồng trong 30 ngày, tiến tới mốc 35 triệu đồng để chuẩn bị trước kinh phí cho 3 tháng thực tập không lương sắp tới", cậu cho biết.

Sau khi hoàn thành kỳ thực tập, Phong đặt mục tiêu gom vốn 50 triệu đồng từ BeBike để khởi nghiệp quán cà phê nhỏ ở quê nhà

"Thật ra, con số 50 triệu đồng không phải quá lớn, nhưng nó rất thực tế. Cái mình cần là sự an toàn tài chính để mình không phải run sợ khi bắt đầu chinh phục ước mơ lớn. 50 triệu đồng có thể giúp mình sống đủ 1 năm khi trở về quê", Phong chia sẻ.

Tương tự, Thiên Lộc (sinh viên năm 4 ngành IT) cũng chọn chạy beBike để trang trải cho cuộc sống sinh viên xa nhà. "2 năm trước, ngày mà mở nắp thùng gạo chỉ thấy trống rỗng, cũng là lúc nhiều nỗi sợ hiện lên, sợ không thể tiếp tục đi học, lo sợ về tương lai của chính mình… đó cũng là thời điểm mình bắt đầu tìm đến beBike. Cũng nhờ khoảnh khắc đó, mà giờ mình đã thành công bước đến năm học cuối", Lộc kể.

Nhờ sự hướng dẫn của đội nhóm bác tài bePro, mà Lộc nhanh chóng bắt kịp công việc, biết cách chọn khu vực và khung giờ chạy từng dịch vụ beBike, beFood, beDelivery để tối ưu hóa thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng mỗi tháng mà vẫn cân bằng được việc học. Bước đến năm học cuối, Lộc cho biết vẫn duy trì giữa việc đi thực tập và chạy beBike đến khi được nhận việc IT chính thức.

100 triệu đồng mua lấy "vé thông hành trải nghiệm"

Mục tiêu tích lũy vốn không chỉ để "sống sót", mà còn để nâng cấp trải nghiệm. Nguyên Thái (sinh viên năm 4 ngành du lịch, Hà Nội) là một ví dụ. Sau khi hoàn thành mốc 50 triệu đồng, Thái đang tăng tốc chinh phục mục tiêu 100 triệu đồng trước khi ra trường. Khoản tiền này sẽ được dùng để thực hiện chuyến xuyên Việt dọc miền biển để có vốn kiến thức thực tế cho ngành du lịch và sau đó là "Nam tiến" vào TP.HCM lập nghiệp.

"Ngành Du lịch cần trải nghiệm thực tế, và để làm được vậy phải cần rất nhiều chi phí. Đã sắp tốt nghiệp, mình không muốn xin tiền gia đình, nên mình chọn chạy Be", Thái kể. Cậu cho biết, dù có những tháng bận thi, thu nhập từ BeBike vẫn đạt 5 - 6 triệu đồng, còn tháng chạy hè nhiều có thể đạt 10 triệu đồng. "Quan trọng là thu nhập về có thể kiếm đều đặn song hành với việc học, độc lập tài chính để mình được sống với mục tiêu trải nghiệm riêng của bản thân", Thái cho biết.

Khi người trẻ chọn thực chiến để đầu tư cho tương lai

Sự lựa chọn của các sinh viên này đang tạo ra một nút thắt tranh cãi trong xã hội. Quan điểm cho rằng việc làm trái ngành, nhất là công việc như tài xế, là phí phạm thời gian và đẩy lùi tương lai vẫn còn phổ biến, điển hình là ý kiến trái chiều từ mạng xã hội mà không ít Phong từng nhận được: "Chạy xe ôm, mãi mãi chỉ là xe ôm"?

Tuy nhiên, câu trả lời từ những người trẻ này lại nằm ở tính thực dụng: "Quan trọng nhất là trải nghiệm, và trước hết là có thu nhập để lo được cuộc sống cơ bản nhất". Còn Nguyên Thái nhìn nhận công việc này giúp mình hiểu hơn về con người, kỹ năng giao tiếp, những kiến thức trực quan vô giá cho ngành du lịch.

"Mình chọn một công việc lao động tự do để tự chủ tài chính, còn hơn cầm tấm bằng đại học mà không có 'vốn' để đầu tư cho bản thân", Thái nêu quan điểm.

Màn tái đầu tư đối tác ngoạn mục của Be Group

Nỗ lực của các sinh viên đã được cộng đồng và doanh nghiệp ghi nhận. Phong, Thái, Lộc là ba trong số những sinh viên tiêu biểu nhận được học bổng BE Scholar 2025. Học bổng này là nguồn động lực lớn, giúp cậu tiến gần hơn đến mục tiêu tài chính riêng, đảm bảo sự an tâm tài chính trên hành trình chinh phục ước mơ lớn.

Việc Be Group liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ như học bổng, tăng thưởng và bảo hiểm cho tài xế sinh viên đã chứng minh rằng công việc này đang được nhìn nhận như một lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt, giúp người trẻ tích lũy kinh nghiệm, vượt qua khó khăn tài chính và xây dựng một tương lai vững chắc hơn.

Chi tiết chương trình https://taixe.be.com.vn/taixesinhvien