3 người miền Tây trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, cùng nhận chuyển khoản

Cao An Biên - Dương Lan
02/03/2026 05:45 GMT+7

3 người ở miền Tây trúng số độc đắc xổ số miền Nam với tổng số tiền 28 tỉ đồng và cùng nhận chuyển khoản. Tất cả họ đều nhờ một dãy số may mắn.

Mới đây, anh Phú Vinh (40 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đến tận nhà đổi thưởng 14 tờ vé số trúng 28 tỉ đồng xổ số miền Nam cho 3 khách.

Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Bình Phước ngày 28 tháng 2, đều có dãy số may mắn 681039. Đại lý cho biết chủ sở hữu của 14 tờ vé độc đắc này là 3 người gồm 1 nữ và 2 nam. Người phụ nữ trúng 4 tờ trị giá 8 tỉ đồng và 2 người nam mỗi người trúng độc đắc 5 tờ.

3 người miền Tây trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, cùng nhận chuyển khoản - Ảnh 1.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho 3 người miền Tây trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, họ cùng nhận chuyển khoản

ẢNH: NVCC

"Khách trúng số trong ngày mở thưởng cuối cùng của tháng 2 dương lịch, tôi đã đến tận nhà đổi thưởng. Họ đều chọn nhận tiền theo hình thức chuyển khoản. Bất ngờ trúng số tiền lớn, ai cũng mừng rỡ", anh Phú Vinh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng lan tỏa kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Cũng có người để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ có cơ may như trên.

Mới đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết bán trúng 64 tờ giải nhất. Cụ thể, 64 tờ có dãy số cuối là 50921 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 2 trúng mỗi tờ 30 triệu đồng với tổng số tiền là 1,92 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Trong 64 tờ trúng số có chủ nhân của 32 tờ đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Hiện tôi đang chờ chủ nhân của 32 tờ còn lại đến lãnh tiền. Vị khách trúng 32 tờ đã đổi thưởng thường xuyên mua với số lượng nhiều, bất ngờ trúng số theo kết quả xổ số ngày 27 tháng 2", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

