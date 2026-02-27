Trúng độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam: Công nhân đổi đời, xây nhà mới

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 6 tờ trúng độc đắc cho nam công nhân. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 329713 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



6 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 2 ẢNH: NVCC

"Người này mua ủng hộ người bán dạo trên đường đi làm về, bất ngờ khi trúng độc đắc. Vị khách khoảng 50 tuổi liên hệ đại lý và nhờ mang tiền đến tận nhà đổi thưởng. Họ làm công nhân nên nhà cửa cũng bình thường, không có nhiều dư giả. Người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt và dự định sẽ xây nhà mới để gia đình có tổ ấm khang trang hơn", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số cấp 1 Rô Thanh ở Tây Ninh cũng đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho một khách người địa phương. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 586568 trúng xổ số Đồng Tháp ngày 23 tháng 2 tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Người trúng là phụ nữ, đã ngoài 50 tuổi. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi kiểm tra vé chính xác, chúng tôi đã đổi thưởng cho khách. Vì tính bảo mật, chúng tôi không hỏi thêm thông tin khách mua vé thế nào", chị Kim Thanh chia sẻ.