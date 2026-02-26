Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người phụ nữ U.60 trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam nhờ dãy số 586568

Cao An Biên - Dương Lan
26/02/2026 05:50 GMT+7

Trúng 14 tờ vé số độc đắc xổ số miền Nam, người phụ nữ nhận 28 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản. Nhiều người chú ý tới dãy số trúng độc đắc được người phụ nữ chọn mua.

Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số cấp 1 Rô Thanh ở Tây Ninh sau khi vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho một khách người địa phương.

Người phụ nữ U.60 trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam nhờ dãy số lạ - Ảnh 1.

Dãy số 586568 giúp một người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 586568 trúng xổ số Đồng Tháp ngày 23 tháng 2 tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Người chơi xổ số bày tỏ sự thích thú với dãy số độc đắc trên, xem đây là dãy số đẹp, lạ với sự kết hợp của 3 số 5,6 và 8.

"Người trúng là phụ nữ, đã ngoài 50 tuổi. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi kiểm tra vé chính xác, chúng tôi đã đổi thưởng cho khách. Vì tính bảo mật, chúng tôi không hỏi thêm thông tin khách mua vé thế nào", chị Kim Thanh chia sẻ.

Cư dân mạng chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng số trên kèm theo lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn. Cũng có người để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Phước Danh cho biết vừa đổi thưởng 6 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 388356 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2 trúng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 6 tờ vé số may mắn là 2 người ở Vĩnh Long, 1 người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 4 tờ. Họ trúng từ ngày 28 tết nhưng đến ngày 24.2 (tức mùng 7 tháng giêng) mới đi đổi thưởng vì không gấp và muốn đến tận đại lý nhận tiền. Họ nhận qua hình thức chuyển khoản và ngay lập tức vào ngân hàng gửi tiết kiệm", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

