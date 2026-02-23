Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 2: Truy tìm vé 123456 trúng đài TP.HCM

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 2, những tờ vé có dãy số cuối 23456 trúng giải tư đài TP.HCM. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số đẹp tương tự là 123456 cũng trúng giải này chiều nay.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 2, những tờ vé có dãy số cuối 23456 trúng giải tư đài TP.HCM, đồng nghĩa những tờ vé có dãy số đẹp tương tự là 123456 cũng trúng giải này chiều nay. Nhiều người sở hữu vé số dãy đẹp hôm nay nhưng may mắn chưa mỉm cười (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Ngay lúc này, người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ tìm những tờ vé số đẹp có dãy 123456 trúng xổ số TP.HCM ngày 23 tháng 2, xem đây là dãy số may mắn.

Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ chiều nay cũng sở hữu vé số đẹp dãy 888888 đài TP.HCM. Tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười. Với anh, vé số đẹp dù trúng giải nào cũng là điều may mắn, mang lại thú vị cho người chơi xổ số miền Nam.

Xổ số ngày 23 tháng 2 mở thưởng 3 đài gồm TP.HCM với dãy độc đắc là 278841, đài Đồng Tháp với dãy độc đắc là 586568 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 792898.

Đại lý vé số Nguyễn Khanh ở Đồng Tháp cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 2, tức mùng 6 tết. Cụ thể, 160 tờ có 3 số cuối là 434 trúng giải bảy trị giá 32 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 902794.

"160 tờ may mắn của nhiều người khác nhau, khách vãng lai nên chúng tôi đang chờ họ liên hệ để đổi thưởng. Dù giải không quá lớn nhưng chúng tôi vẫn vui mừng vì bán vé trúng số những ngày đầu năm mới", đại lý vé số Nguyễn Khanh chia sẻ.