Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2: Truy tìm vé dãy số đẹp 222222 mùng 3 tết

Cao An Biên - Dương Lan
19/02/2026 16:40 GMT+7

Chiều mùng 3 tết, nhiều người chơi xổ số truy tìm vé số có dãy số đẹp 222222 trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2 đài Bình Thuận.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2, nhằm ngày mùng 3 tết, giải tám đài Bình Thuận thuộc về những tờ vé có dãy số cuối 22. Điều này đồng nghĩa những tờ vé có dãy số đẹp 222222 cũng trúng số chiều nay.

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2: Truy tìm vé 222222 trúng ngay mùng 3 tết - Ảnh 1.

Chiều mùng 3 tết, nhiều người chơi xổ số truy tìm vé số có dãy số đẹp 222222 trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2 đài Bình Thuận. Nhiều người chơi xổ số cũng có sở thích sưu tầm vé số dãy đẹp với 6 số giống nhau

ẢNH: NVCC

Nhiều người có sở thích sưu tầm những tờ vé số đẹp, may mắn truy tìm những tờ vé số dãy này. Có người cho rằng vé số sở hữu 6 số giống nhau như 222222 có tỉ lệ trúng không cao, do vậy dù trúng giải nào cũng là điều may mắn, đặc biệt vào dịp mùng 3 tết như hôm nay.

Có sở thích sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh cho biết anh đang sở hữu vé có dãy số 111111 mở thưởng xổ số ngày 20 tháng 2, tức mùng 4 tết. Anh hy vọng may mắn sẽ mỉm cười. Trong khi đó, dãy số 000000 mở thưởng xổ số Cần Thơ ngày 18 tháng 2 được anh bán ra hôm qua lại không gặp may mắn.

Xổ số ngày 19 tháng 2 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Tây Ninh với dãy số độc đắc 391019, đài An Giang với dãy số độc đắc 182393 và đài Bình Thuận với dãy số độc đắc 691201. Nhiều người mong chờ chủ nhân những tờ vé may mắn sớm lộ diện.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2, những tờ vé số trúng giải nhất đài Cần Thơ với dãy số cuối 49185 bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 85. Mỗi tờ vé số trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế) còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp này, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 18 tháng 2 có đài Đồng Nai với dãy số 149483, đài Cần Thơ với dãy số 618120 và đài Sóc Trăng với dãy số 203468 trúng độc đắc.

May mắn Tết Bính Ngọ: Một người trúng độc đắc 1,2 tỉ đồng xổ số cào TP.HCM

May mắn Tết Bính Ngọ: Một người trúng độc đắc 1,2 tỉ đồng xổ số cào TP.HCM

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, một người ở TP.HCM bất ngờ trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM 1,2 tỉ đồng. Nhiều người chơi xổ số thích thú xem đây là may mắn năm mới.

