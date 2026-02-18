Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Cần Thơ mùng 2

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2, những tờ vé số trúng giải nhất đài Cần Thơ với dãy số cuối 49185 bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 85. Mỗi tờ vé số trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế) còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp này, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 18 tháng 2 có đài Đồng Nai với dãy số 149483, đài Cần Thơ với dãy số 618120 và đài Sóc Trăng với dãy số 203468 trúng độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2, dãy số có 5 số cuối 49185 đài Cần Thơ trúng 2 giải ẢNH: NVCC

Mọi người mong chờ những chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam chiều mùng 2 tết xuất hiện để "xin vía" mong bản thân trúng số trong năm mới.

Trong khi đó, đại lý vé số Hương 6788 ở Vĩnh Long đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 16 tờ trúng giải ba. Cụ thể, 16 tờ có 5 số cuối là 52248 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số ngày 18 tháng 2 trúng 160 triệu đồng. Đại lý này cũng đổi thêm nhiều tờ trúng giải tám của đài Cần Thơ và Sóc Trăng.

Gần đây, đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Lâm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 914792 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"5 tờ vé số may mắn của vợ chồng ở TP.HCM, họ mua ủng hộ người bán dạo trước Tết Nguyên đán, không ngờ trúng độc đắc. Đại lý đến tận nhà đổi thưởng, họ nhận 500 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Đại Phát cho hay.