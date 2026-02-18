Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Cần Thơ mùng 2

Dương Lan - Cao An Biên
18/02/2026 18:25 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 chiều nay, nhiều người bất ngờ khi có dãy số đài Cần Thơ trúng 2 giải.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2, những tờ vé số trúng giải nhất đài Cần Thơ với dãy số cuối 49185 bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 85. Mỗi tờ vé số trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế) còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp này, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 18 tháng 2 có đài Đồng Nai với dãy số 149483, đài Cần Thơ với dãy số 618120 và đài Sóc Trăng với dãy số 203468 trúng độc đắc.

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Cần Thơ mùng 2- Ảnh 1.
Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Cần Thơ mùng 2- Ảnh 2.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2, dãy số có 5 số cuối 49185 đài Cần Thơ trúng 2 giải

ẢNH: NVCC

Mọi người mong chờ những chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam chiều mùng 2 tết xuất hiện để "xin vía" mong bản thân trúng số trong năm mới. 

Trong khi đó, đại lý vé số Hương 6788 ở Vĩnh Long đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 16 tờ trúng giải ba. Cụ thể, 16 tờ có 5 số cuối là 52248 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số ngày 18 tháng 2 trúng 160 triệu đồng. Đại lý này cũng đổi thêm nhiều tờ trúng giải tám của đài Cần Thơ và Sóc Trăng. 

Gần đây, đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Lâm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 914792 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"5 tờ vé số may mắn của vợ chồng ở TP.HCM, họ mua ủng hộ người bán dạo trước Tết Nguyên đán, không ngờ trúng độc đắc. Đại lý đến tận nhà đổi thưởng, họ nhận 500 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Đại Phát cho hay.

Tin liên quan

50 vé trúng xổ số miền Nam vừa lộ diện: Ăn tết xong mới… lấy 4 tỉ

50 vé trúng xổ số miền Nam vừa lộ diện: Ăn tết xong mới… lấy 4 tỉ

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam lộ diện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Có khách trúng độc đắc nhưng không đổi ngay mà hẹn đại lý… qua tết nhận 4 tỉ đồng.

Khách TP.HCM trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam 29 tết, nhận 500 triệu tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2: Bất ngờ dãy số đài TP.HCM trúng 2 giải

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 18 tháng 2 xổ số ngày 18 tháng 2 xổ số miền Nam 18 tháng 2 xổ số Cần Thơ ngày 18 tháng 2 xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 2 xổ số Sóc Trăng ngày 18 tháng 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận