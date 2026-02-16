Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2: Bất ngờ dãy số đài TP.HCM trúng 2 giải

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2, những tờ vé số trúng giải ba đài TP.HCM với dãy số cuối 87772 bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 72. Mỗi tờ vé số trúng giải ba trị giá 10 triệu đồng còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.



Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp này, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 16 tháng 2 có đài TP.HCM với dãy số 549645, đài Đồng Tháp với dãy số 289978 và đài Cà Mau với dãy số 828323 trúng độc đắc. Nhiều người cho rằng dãy số trúng độc đắc của đài Cà Mau khá đẹp và mong chờ chủ nhân sớm lộ diện.

140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2 chiều nay ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết bán trúng 140 tờ trúng giải bảy. Cụ thể 140 tờ có 3 số cuối là 542 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số ngày 16 tháng 2 trúng 28 triệu đồng. Hiện đại lý đang tiến hành đổi thưởng cho khách.

Dân mạng mong chờ những chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam chiều 29 tết xuất hiện để "xin vía" mong bản thân trúng số trong năm mới. Gần đây, đại lý vé số Trung Hiếu ở Đồng Nai cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 720732 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Vị khách may mắn cũng là người Đồng Nai, liên hệ đổi thưởng và có khoản tiền lớn dịp tết. Người này nhận tiền trúng số cả tiền mặt lẫn chuyển khoản, bất ngờ khi trúng độc đắc. Chúng tôi chúc mừng vị khách vì có niềm vui những ngày cuối năm", đại lý vé số Trung Hiếu cho hay.