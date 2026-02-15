Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2: Bất ngờ một dãy số trúng hai đài

Cao An Biên - Dương Lan
15/02/2026 17:04 GMT+7

Một dãy số cùng trúng hai đài Kiên Giang và Đà Lạt gây bất ngờ cho khách chơi xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2, cả hai đài Kiên Giang và Đà Lạt đều cùng có một dãy số trúng giải tám là 54. Sự trùng hợp thú vị này khiến người chơi xổ số thích thú.

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2: Bất ngờ một dãy số cùng trúng hai đài - Ảnh 1.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2, cả hai đài Kiên Giang và Đà Lạt đều cùng có một dãy số trúng giải tám là 54. Sự trùng hợp thú vị này khiến người chơi xổ số thích thú

ẢNH: NVCC

Một đại lý có sở thích sưu tầm, mua bán những dãy số đẹp, độc lạ ở Tây Ninh chiều nay cũng sở hữu dãy số đẹp 777777, mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 15 tháng 2 và xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 2. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười.

Xổ số ngày 15 tháng 2 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Trong đó, dãy số trúng độc đắc đài Tiền Giang là 018529, đài Kiên Giang là 914792 và đài Đà Lạt là 388356.

Cư dân mạng mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc các đài trên cũng như hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2 chiều qua, giải tám đài Long An thuộc về những tờ vé có hai số cuối 44. Điều này đồng nghĩa với việc những ai sở hữu những tờ vé có dãy số 444444 độc lạ cũng trúng xổ số miền Nam. Dân mạng cho rằng người sở hữu dãy số này trúng số ngày 27 tết là điều may mắn.

Nhiều người chơi xổ số thích sưu tầm dãy số đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé có dãy 444444 trúng số. Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Long An ngày 14 tháng 2 thuộc về những tờ vé có dãy 546079.

Tin liên quan

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2, một đại lý vé số ở Đồng Nai đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc, khách có 2 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán.

Dãy số độc lạ 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2 đài Long An

Truy tìm dãy số 888888 trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2 đài Bình Dương

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2 xổ số ngày 15 tháng 2 xổ số miền Nam 15 tháng 2 xổ số tiền giang ngày 15 tháng 2 xổ số kiên giang ngày 15 tháng 2 xổ số đà lạt ngày 15 tháng 2 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận