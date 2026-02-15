Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2: Bất ngờ một dãy số trúng hai đài

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2, cả hai đài Kiên Giang và Đà Lạt đều cùng có một dãy số trúng giải tám là 54. Sự trùng hợp thú vị này khiến người chơi xổ số thích thú.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2, cả hai đài Kiên Giang và Đà Lạt đều cùng có một dãy số trúng giải tám là 54. Sự trùng hợp thú vị này khiến người chơi xổ số thích thú ẢNH: NVCC

Một đại lý có sở thích sưu tầm, mua bán những dãy số đẹp, độc lạ ở Tây Ninh chiều nay cũng sở hữu dãy số đẹp 777777, mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 15 tháng 2 và xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 2. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười.

Xổ số ngày 15 tháng 2 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Trong đó, dãy số trúng độc đắc đài Tiền Giang là 018529, đài Kiên Giang là 914792 và đài Đà Lạt là 388356.

Cư dân mạng mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân những tờ vé trúng độc đắc các đài trên cũng như hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2 chiều qua, giải tám đài Long An thuộc về những tờ vé có hai số cuối 44. Điều này đồng nghĩa với việc những ai sở hữu những tờ vé có dãy số 444444 độc lạ cũng trúng xổ số miền Nam. Dân mạng cho rằng người sở hữu dãy số này trúng số ngày 27 tết là điều may mắn.

Nhiều người chơi xổ số thích sưu tầm dãy số đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé có dãy 444444 trúng số. Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Long An ngày 14 tháng 2 thuộc về những tờ vé có dãy 546079.