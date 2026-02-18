Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

50 vé trúng xổ số miền Nam vừa lộ diện: Ăn tết xong mới… lấy 4 tỉ

Cao An Biên - Dương Lan
18/02/2026 05:45 GMT+7

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam lộ diện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Có khách trúng độc đắc nhưng không đổi ngay mà hẹn đại lý… qua tết nhận 4 tỉ đồng.

Đó là chia sẻ của anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy nổi tiếng ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long). Anh Duy cho biết vừa đổi thưởng 32 vé trúng giải khuyến khích và 16 vé trúng giải an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá 992 triệu đồng.

Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Cà Mau ngày 16 tháng 2 nhờ dãy số độc đắc 828323. Anh đã đổi thưởng cho 2 khách, một khách trúng 16 tờ vé giải khuyến khích, 32 tờ còn lại thuộc sở hữu của một khách khác.

50 vé trúng xổ số miền Nam vừa lộ diện: Ăn tết xong mới… lấy 4 tỉ - Ảnh 1.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam lộ diện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, một người đàn ông trúng độc đắc xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 2 với dãy số may mắn 388356 cũng hẹn anh Duy qua tết tới đổi thưởng. "Người này trúng 3 tờ, đã đổi 1 tờ trước đó. 4 tỉ đồng lại hẹn ăn tết xong đến nhận", anh Duy cho hay.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Lâm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 914792 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"5 tờ vé số may mắn của vợ chồng ở TP.HCM, họ mua ủng hộ người bán dạo trước Tết Nguyên đán, không ngờ trúng độc đắc. Đại lý đến tận nhà đổi thưởng, họ nhận 500 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Họ mừng không nói nên lời vì những ngày cuối năm có khoản tiền lớn vì trúng số. Chúng tôi nhận đổi thưởng xuyên tết, thấy khách trúng số đại lý cũng rất phấn khởi", đại lý vé số Đại Phát cho hay.

