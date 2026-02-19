Vứt tờ vé số được lì xì, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Hải Diệu 2 ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 144726 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 17 tháng 2 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số này là người đàn ông ở Đồng Nai. Người này được người quen lì xì tờ vé số dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Vì đang ngồi nhậu nên anh ấy đưa cho đứa con 3 tuổi cầm chơi, bé vô tình vứt đi. Sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 2, cả nhà mới phát hiện tờ vé số đó trúng độc đắc nên tá hỏa đi tìm. May mắn, đứa con vứt trước nhà nên vẫn tìm lại được nên đến đại lý đổi thưởng ngay lập tức. Dịp này ngân hàng đang nghỉ Tết Nguyên đán nên chúng tôi không giao tiền mặt cho khách được, họ nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Hải Diệu 2 chia sẻ.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đổi thưởng thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều cho rằng chủ nhân có niềm vui lớn những ngày đầu năm, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng 32 vé trúng giải khuyến khích và 16 vé trúng giải an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá 992 triệu đồng.

Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Cà Mau ngày 16 tháng 2 nhờ dãy số độc đắc 828323. Anh đã đổi thưởng cho 2 khách, một khách trúng 16 tờ vé giải khuyến khích, 32 tờ còn lại thuộc sở hữu của một khách khác.