Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 2: Lộ diện vé trúng đài Bến Tre mùng 1

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 2, những tờ vé trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ bất ngờ xuất hiện sớm tại đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM.

Ngày mùng 1 tết, những tờ vé trúng số xổ số miền Nam ngày 17 tháng 2 đài Bến Tre lộ diện sớm tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 278896, trong khi giải độc đắc xổ số Bến Tre ngày 17 tháng 2 thuộc về những tờ vé số có dãy 078896. Nhiều người chơi xổ số bày tỏ sự thích thú khi những tờ vé may mắn lộ diện sớm ngày mùng 1 tết.

Xổ số ngày 17 tháng 2 mở thưởng 3 đài gồm Bến Tre với dãy số độc đắc là 078896 như trên. Bên cạnh đó là đài Bà Rịa - Vũng Tàu với dãy số độc đắc là 144726 và đài Bạc Liêu với dãy số độc đắc 749597.

Cư dân mạng chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng số chiều nay, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn. Nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ được trúng số ngày đầu năm mới.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 2, những tờ vé số trúng giải ba đài TP.HCM với dãy số cuối 87772 bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 72. Mỗi tờ vé số trúng giải ba trị giá 10 triệu đồng còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp này, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 16 tháng 2 có đài TP.HCM với dãy số 549645, đài Đồng Tháp với dãy số 289978 và đài Cà Mau với dãy số 828323 trúng độc đắc. Nhiều người cho rằng dãy số trúng độc đắc của đài Cà Mau khá đẹp.