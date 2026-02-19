Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

May mắn Tết Bính Ngọ: Một người trúng độc đắc 1,2 tỉ đồng xổ số cào TP.HCM

Cao An Biên - Dương Lan
19/02/2026 06:15 GMT+7

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, một người ở TP.HCM bất ngờ trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM 1,2 tỉ đồng. Nhiều người chơi xổ số thích thú xem đây là may mắn năm mới.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM thông tin về tờ vé trúng độc đắc xổ số cào trị giá 1,2 tỉ đồng (chưa tính thuế).

May mắn Tết Bính Ngọ: Một người trúng độc đắc 1,2 tỉ đồng xổ số cào TP.HCM - Ảnh 1.

Theo tờ vé được khách cào, số 33 trị giá 1,2 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 33 trong "ô số trúng thưởng". Dịp đầu xuân năm mới, vé trúng xổ số cào cũng như xổ số truyền thống liên tục xuất hiện khiến người chơi xổ số thích thú, xem đây là lộc, may mắn đầu năm mới

ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé với mã vé 209, thuộc trò chơi "Ô số may mắn" dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo tờ vé được khách cào, số 33 trị giá 1,2 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 33 trong "ô số trúng thưởng".

Như vậy, số 33 đã mang lại may mắn cho khách dịp tết ở TP.HCM, được bán ra tại đại lý ở khu vực Q.4 cũ.

Dịp đầu xuân năm mới, vé trúng xổ số cào cũng như xổ số truyền thống liên tục xuất hiện khiến người chơi xổ số thích thú, xem đây là lộc, may mắn đầu năm mới. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng chia sẻ câu chuyện một người đàn ông trúng độc đắc xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 2 với dãy số may mắn 388356.

Vì trúng vào dịp tết, vị khách hẹn anh Duy qua tết tới đổi thưởng. "Người này trúng 3 tờ, đã đổi 1 tờ trước đó. 4 tỉ đồng lại hẹn ăn tết xong đến nhận", anh Duy cho hay.

Xem thêm bình luận