Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2: Dãy số đẹp 222222 tiếp tục may mắn mùng 5 tết

Cao An Biên - Dương Lan
21/02/2026 16:52 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2, nhằm ngày mùng 5 tết, nhiều người thích thú truy tìm dãy số 222222 trúng số. Đáng chú ý, dãy số này vừa mang lại may mắn vào mùng 3 tết.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2, giải tám đài Long An có dãy số cuối may mắn 22. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số đẹp 222222 cũng trúng số chiều nay.

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2: Dãy số đẹp 222222 tiếp tục may mắn mùng 5 tết- Ảnh 1.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2, nhằm ngày mùng 5 tết, nhiều người thích thú truy tìm dãy số 222222 trúng số. Đáng chú ý, dãy số này vừa mang lại may mắn vào mùng 3 tết. Nhiều người cũng sở hữu vé số dãy đẹp mở thưởng chiều nay (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm vé số dãy đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé số dãy 222222 trúng xổ số Long An ngày 21 tháng 2, xem đây là điều may mắn trước thềm ngày 22.2, được xem là ngày số lặp khi có nhiều số 2 trong ngày tháng năm.

Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh thường sở hữu, sưu tầm, mua bán vé số có dãy số đẹp, độc lạ xổ số ngày 21 tháng 2 cũng vừa bán dãy số 444444 đài TP.HCM. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười. Đặc biệt, giải ba đài Long An chiều nay có dãy số cuối 70522 cũng trúng thêm giải tám đài này khi có hai số cuối là 22.

Xổ số miền Nam 21 tháng 2 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM 510389với dãy số trúng độc đắc, đài Long An với dãy số độc đắc 387418, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc 838763 và đài Hậu Giang với dãy trúng độc đắc là 192482.

Mới đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2, nhằm ngày mùng 3 tết, giải tám đài Bình Thuận thuộc về những tờ vé có dãy số cuối 22. Điều này đồng nghĩa những tờ vé có dãy số đẹp 222222 cũng trúng số.

Nhiều người có sở thích sưu tầm những tờ vé số đẹp mùng 3 tết truy tìm những tờ vé số dãy này. Có người cho rằng vé số sở hữu 6 số giống nhau như 222222 có tỉ lệ trúng không cao, do vậy dù trúng giải nào cũng là điều may mắn, đặc biệt vào dịp đầu năm mới.

Tin liên quan

Ngày tết may mắn của vợ chồng Đồng Tháp trúng 2,2 tỉ đồng xổ số miền Nam

Ngày tết may mắn của vợ chồng Đồng Tháp trúng 2,2 tỉ đồng xổ số miền Nam

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vợ chồng ở Đồng Tháp trúng 5 tờ xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 trị giá 2,2 tỉ đồng, nhận 72 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận chuyển khoản.

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2: Lộ diện vé đẹp trúng đài Bình Dương mùng 4 tết

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2: Truy tìm vé dãy số đẹp 222222 mùng 3 tết

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 21 tháng 2 xổ số ngày 21 tháng 2 xổ số miền nam 21 tháng 2 xổ số thành phố ngày 21 tháng 2 xổ số bình phước ngày 21 tháng 2 xổ số long an ngày 21 tháng 2 xổ số hậu giang ngày 21 tháng 2 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận