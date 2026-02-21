Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2: Dãy số đẹp 222222 tiếp tục may mắn mùng 5 tết

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2, giải tám đài Long An có dãy số cuối may mắn 22. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số đẹp 222222 cũng trúng số chiều nay.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2, nhằm ngày mùng 5 tết, nhiều người thích thú truy tìm dãy số 222222 trúng số. Đáng chú ý, dãy số này vừa mang lại may mắn vào mùng 3 tết. Nhiều người cũng sở hữu vé số dãy đẹp mở thưởng chiều nay (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm vé số dãy đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé số dãy 222222 trúng xổ số Long An ngày 21 tháng 2, xem đây là điều may mắn trước thềm ngày 22.2, được xem là ngày số lặp khi có nhiều số 2 trong ngày tháng năm.

Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh thường sở hữu, sưu tầm, mua bán vé số có dãy số đẹp, độc lạ xổ số ngày 21 tháng 2 cũng vừa bán dãy số 444444 đài TP.HCM. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười. Đặc biệt, giải ba đài Long An chiều nay có dãy số cuối 70522 cũng trúng thêm giải tám đài này khi có hai số cuối là 22.

Xổ số miền Nam 21 tháng 2 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM 510389với dãy số trúng độc đắc, đài Long An với dãy số độc đắc 387418, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc 838763 và đài Hậu Giang với dãy trúng độc đắc là 192482.

Mới đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2, nhằm ngày mùng 3 tết, giải tám đài Bình Thuận thuộc về những tờ vé có dãy số cuối 22. Điều này đồng nghĩa những tờ vé có dãy số đẹp 222222 cũng trúng số.

Nhiều người có sở thích sưu tầm những tờ vé số đẹp mùng 3 tết truy tìm những tờ vé số dãy này. Có người cho rằng vé số sở hữu 6 số giống nhau như 222222 có tỉ lệ trúng không cao, do vậy dù trúng giải nào cũng là điều may mắn, đặc biệt vào dịp đầu năm mới.