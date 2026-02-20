Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2: Lộ diện vé đẹp trúng đài Bình Dương mùng 4 tết

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết bán trúng và vừa đổi thưởng 160 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 160 tờ có 5 số cuối là 55554 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2 trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 464716.



160 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2 đài Bình Dương ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Vừa có kết quả xổ số ngày 20 tháng 2, vị khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số đã lâu thấy rằng những tờ có 5 số cuối là 55554 trúng số rất đẹp", đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2 còn có thêm đài Vĩnh Long với dãy số 390675 và đài Trà Vinh với dãy số 190900 trúng độc đắc. Nhiều người cho rằng, dãy số trúng độc đắc của đài Trà Vinh cũng rất đẹp. Mọi người mong chờ chủ nhân trúng số sớm lộ diện để "xin vía" may mắn trong năm mới.

Gần đây, đại lý vé số Hữu Thức chi nhánh ở đường An Dương Vương, phường An Đông (TP.HCM) thông báo bán trúng 32 tờ trị giá 32,8 tỉ đồng.

Cụ thể, 16 tờ vé có dãy số may mắn 391019 và 16 tờ có dãy số may mắn 291019 lần lượt trúng độc đắc và an ủi xổ số Tây Ninh ngày 19 tháng 12. Đại lý thông báo đã bán cho nhiều khách khác nhau.