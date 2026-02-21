Ngày tết may mắn của vợ chồng Đồng Tháp trúng 2,2 tỉ đồng xổ số miền Nam

Đại lý vé số Tùng Linh ở Đồng Tháp cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc và 4 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ trúng độc đắc có dãy số 618120 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 4 tờ còn lại có dãy số 718120 cũng thuộc đài này trúng 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).



5 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 được đại lý Tùng Linh đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là vợ chồng ở Đồng Tháp, họ mua vé số mở thưởng ngày mùng 2 tết khi về quê ngoại và liên hệ đại lý đổi thưởng vào ngày mùng 3 tết. Họ nhận 72 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Vợ chồng mừng rỡ khi có khoản tiền lớn đầu năm mới", đại lý vé số Tùng Linh cho biết.

Hình ảnh những tờ vé số trúng số sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn trong năm mới.

Gần đây, đại lý vé số Hải Diệu 2 ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 144726 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số này là người đàn ông ở Đồng Nai. Người này được người quen lì xì tờ vé số dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Vì đang ngồi nhậu nên anh ấy đưa cho đứa con 3 tuổi cầm chơi, bé vô tình vứt đi. Sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 2 cả nhà mới phát hiện tờ vé số đó trúng độc đắc nên tá hỏa đi tìm. May mắn, đứa con vứt trước nhà nên vẫn tìm lại được nên đến đại lý đổi thưởng ngay lập tức", đại lý vé số Hải Diệu 2 chia sẻ.