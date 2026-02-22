Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 2: 160 tờ trúng đài Tiền Giang xuất hiện mùng 6 tết

Dương Lan - Cao An Biên
22/02/2026 17:34 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 2 tức mùng 6 tết, một đại lý vé số ở Đồng Tháp thông báo bán trúng 160 tờ đài Tiền Giang.

Đại lý vé số Nguyễn Khanh ở Đồng Tháp cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 2, tức mùng 6 tết. Cụ thể, 160 tờ có 3 số cuối là 434 trúng giải bảy trị giá 32 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 902794.

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 2: 160 tờ trúng đài Tiền Giang xuất hiện mùng 6 tết- Ảnh 1.

160 tờ trúng số đài Tiền Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 2

ẢNH: NVCC

"160 tờ may mắn của nhiều người khác nhau, khách vãng lai nên chúng tôi đang chờ họ liên hệ để đổi thưởng. Dù giải không quá lớn nhưng chúng tôi vẫn vui mừng vì bán vé trúng số những ngày đầu năm mới", đại lý vé số Nguyễn Khanh chia sẻ.

Xổ số ngày 22 tháng 2 còn có thêm đài Đà Lạt với dãy số 442074 và đài Kiên Giang với dãy số 690669 trúng độc đắc. Nhiều người cho rằng, dãy số trúng độc đắc đài Kiên Giang khá đẹp nên chờ chủ nhân lộ diện để "xin vía" may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Tùng Linh ở Đồng Tháp cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc và 4 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ trúng độc đắc có dãy số 618120 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 4 tờ còn lại có dãy số 718120 cũng thuộc đài này trúng 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là vợ chồng ở Đồng Tháp, họ mua vé số mở thưởng ngày mùng 2 tết khi về quê ngoại và liên hệ đại lý đổi thưởng vào ngày mùng 3 tết. Họ nhận 72 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Vợ chồng mừng rỡ khi có khoản tiền lớn đầu năm mới", đại lý vé số Tùng Linh cho biết.

