Hy hữu: Đại lý lần đầu đổi độc đắc... 3 đài xổ số miền Nam cùng lúc

Đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng những tờ vé số trúng độc đắc của cả 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam trong cùng một ngày.

Cụ thể, có 12 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2 được đại lý đổi thưởng, tổng trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong đó, có 2 vé trúng độc đắc đài Tây Ninh với dãy số may mắn 391019, trị giá 4 tỉ đồng.

Đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng những tờ vé số trúng độc đắc của cả 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam trong cùng một ngày ẢNH: NVCC

Trong 12 vé trúng độc đắc được đại lý đổi thưởng có 9 vé trúng đài An Giang trị giá 18 tỉ đồng với dãy số độc đắc 182393. 1 vé còn lại trúng độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 2 với dãy số may mắn 691201.

Phía đại lý vé số cho biết đây là lần đầu tiên đổi được vé trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam cả 3 đài mở thưởng trong cùng một ngày, xem đây là niềm vui, hạnh phúc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại lý vé số Tùng Linh ở Đồng Tháp cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc và 4 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ trúng độc đắc có dãy số 618120 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 4 tờ còn lại có dãy số 718120 cũng thuộc đài này trúng 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là vợ chồng ở Đồng Tháp, họ mua vé số mở thưởng ngày mùng 2 tết khi về quê ngoại và liên hệ đại lý đổi thưởng vào ngày mùng 3 tết. Họ nhận 72 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Vợ chồng mừng rỡ khi có khoản tiền lớn đầu năm mới", đại lý vé số Tùng Linh cho biết.