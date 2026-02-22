Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hy hữu: Đại lý lần đầu đổi độc đắc... 3 đài xổ số miền Nam cùng lúc

Cao An Biên - Dương Lan
22/02/2026 05:45 GMT+7

Giải độc đắc của cả 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam trong cùng một ngày đều cùng lúc 'ghé thăm' một đại lý vé số nổi tiếng có trụ sở chính tại TP.HCM.

Đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng những tờ vé số trúng độc đắc của cả 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam trong cùng một ngày.

Cụ thể, có 12 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2 được đại lý đổi thưởng, tổng trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong đó, có 2 vé trúng độc đắc đài Tây Ninh với dãy số may mắn 391019, trị giá 4 tỉ đồng.

Hy hữu: Đại lý lần đầu đổi độc đắc... 3 đài xổ số miền Nam cùng lúc - Ảnh 1.

Đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng những tờ vé số trúng độc đắc của cả 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam trong cùng một ngày

ẢNH: NVCC

Trong 12 vé trúng độc đắc được đại lý đổi thưởng có 9 vé trúng đài An Giang trị giá 18 tỉ đồng với dãy số độc đắc 182393. 1 vé còn lại trúng độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 2 với dãy số may mắn 691201.

Phía đại lý vé số cho biết đây là lần đầu tiên đổi được vé trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam cả 3 đài mở thưởng trong cùng một ngày, xem đây là niềm vui, hạnh phúc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại lý vé số Tùng Linh ở Đồng Tháp cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc và 4 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ trúng độc đắc có dãy số 618120 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 4 tờ còn lại có dãy số 718120 cũng thuộc đài này trúng 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là vợ chồng ở Đồng Tháp, họ mua vé số mở thưởng ngày mùng 2 tết khi về quê ngoại và liên hệ đại lý đổi thưởng vào ngày mùng 3 tết. Họ nhận 72 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Vợ chồng mừng rỡ khi có khoản tiền lớn đầu năm mới", đại lý vé số Tùng Linh cho biết.

Tin liên quan

Ngày tết may mắn của vợ chồng Đồng Tháp trúng 2,2 tỉ đồng xổ số miền Nam

Ngày tết may mắn của vợ chồng Đồng Tháp trúng 2,2 tỉ đồng xổ số miền Nam

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vợ chồng ở Đồng Tháp trúng 5 tờ xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 trị giá 2,2 tỉ đồng, nhận 72 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận chuyển khoản.

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2: Truy tìm vé dãy số đẹp 222222 mùng 3 tết

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2: Lộ diện vé đẹp trúng đài Bình Dương mùng 4 tết

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 21 tháng 2 xổ số ngày 21 tháng 2 xổ số miền nam 21 tháng 2 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận