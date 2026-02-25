Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: Khách Vĩnh Long trúng 12 tỉ đồng, lập tức gửi tiết kiệm

Dương Lan - Cao An Biên
25/02/2026 05:45 GMT+7

Một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long vừa đổi thưởng 6 tờ trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2.

Đại lý vé số Phước Danh cho biết vừa đổi thưởng 6 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 388356 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2 trúng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam: Khách Vĩnh Long trúng 12 tỉ, ngay lập tức gửi tiết kiệm - Ảnh 1.

6 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 6 tờ vé số may mắn là 2 người ở Vĩnh Long, 1 người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 4 tờ. Họ trúng từ ngày 28 tết nhưng đến ngày 24.2 (tức mùng 7 tháng giêng) mới đi đổi thưởng vì không gấp và muốn đến tận đại lý nhận tiền. Họ nhận qua hình thức chuyển khoản và ngay lập tức vào ngân hàng gửi tiết kiệm", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam hồi trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cụ thể, 2 vé độc đắc xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 2 với dãy số may mắn 388356, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ khách trúng là nữ, khoảng 50 tuổi người địa phương.

"Người này trúng độc đắc 3 tờ, đã đổi 1 tờ trước đó. 4 tỉ đồng lại hẹn ăn tết xong đến nhận. Khách này là khách quen, sống gần đại lý của tôi, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt", anh Duy chia sẻ.  

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vợ chồng ở Đồng Tháp trúng 5 tờ xổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 trị giá 2,2 tỉ đồng, nhận 72 triệu đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận chuyển khoản.

