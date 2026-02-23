Xổ số miền Nam: 2 khách Vĩnh Long trúng hàng loạt vé, nhận chuyển khoản

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng 48 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2. Cụ thể, 32 tờ có 5 số cuối là 85053 thuộc đài Long An trúng giải nhì trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế). 16 tờ có 5 số cuối là 76146 thuộc đài Hậu Giang trúng giải tư trị giá 48 triệu đồng.



48 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2 ẢNH: NVCC

"48 tờ vé số may mắn của 2 khách quen của đại lý. 1 người trúng 32 tờ giải nhì, người còn lại trúng 16 tờ giải tư. Sau khi có kết quả xổ số ngày 21 tháng 2, họ đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. 2 vị khách thường xuyên mua nhiều tờ, không mua lẻ qua người bán dạo", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Hổ ở Cà Mau đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 192482 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM chia sẻ hình ảnh đổi thưởng những tờ vé số trúng độc đắc của cả 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Namcùng một ngày. Cụ thể, có 12 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2 được đại lý đổi thưởng, tổng trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).