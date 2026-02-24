Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bất ngờ chuyện người phụ nữ giữ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam 'xuyên tết'

Cao An Biên - Dương Lan
24/02/2026 05:45 GMT+7

Trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tết, người phụ nữ miền Tây quyết định giữ vé trúng 'xuyên tết', tới mùng 6 mới đi lấy 4 tỉ đồng. Lý do bất ngờ được đại lý tiết lộ.

Đó là chia sẻ của anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam hồi trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, 2 vé độc đắc xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 2 với dãy số may mắn 388356, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ khách trúng là nữ, khoảng 50 tuổi người địa phương, trúng số từ ngày 28 tết nhưng tới mùng 6 mới quyết định đi đổi.

Bất ngờ chuyện người phụ nữ giữ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam 'xuyên tết' - Ảnh 1.

2 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam được chủ nhân giữ xuyên tết vừa được đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Người này trúng độc đắc 3 tờ, đã đổi 1 tờ trước đó. 4 tỉ đồng lại hẹn ăn tết xong đến nhận. Khách này là khách quen, sống gần đại lý của tôi, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt", anh Duy cho hay. Phía đại lý tiết lộ lý do khách không đổi ngay mà đợi sau tết mới đổi vì... không gấp.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải và câu chuyện phía sau được dân mạng hào hứng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, anh Duy cũng vừa đổi thưởng 48 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 2. Cụ thể, 32 tờ có 5 số cuối là 85053 thuộc đài Long An trúng giải nhì trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế). 16 tờ có 5 số cuối là 76146 thuộc đài Hậu Giang trúng giải tư trị giá 48 triệu đồng.

"48 tờ vé số may mắn của 2 khách quen của đại lý. 1 người trúng 32 tờ giải nhì, người còn lại trúng 16 tờ giải tư. Sau khi có kết quả xổ số ngày 21 tháng 2, họ đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. 2 vị khách thường xuyên mua nhiều tờ, không mua lẻ qua người bán dạo", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

