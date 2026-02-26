Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nghỉ việc để chăm cha bị tai biến

Phan Diệp
Phan Diệp
26/02/2026 14:04 GMT+7

Anh Lương Quốc Tuấn (33 tuổi, ở Đà Nẵng) quyết định nghỉ việc, ở nhà toàn thời gian để chăm sóc người cha bị tai biến và chia sẻ nhiều clip khiến cộng đồng mạng xúc động.

Ông Lương Xuân Hào (67 tuổi), cha của anh Tuấn, có tiền sử tai biến. Hai năm qua, sức khỏe yếu hẳn nên ông chuyển về sống với vợ chồng anh Tuấn ở Đà Nẵng. Nửa năm trước, khi ngồi trên xe cấp cứu đưa cha đến bệnh viện, anh Tuấn nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều thời gian bên đấng sinh thành.

"Tôi có cảm giác day dứt vì bỏ lỡ nhiều cơ hội nói lời yêu thương, hay đơn giản chỉ là chụp cùng cha những tấm ảnh kỷ niệm lúc ông còn khỏe. Lúc đó, tôi đã nguyện nếu cha vượt qua, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cha", anh Tuấn kể.

Nghỉ việc để chăm sóc cha bị tai biến: Hành trình đầy cảm động của anh Tuấn - Ảnh 1.

Anh Tuấn chăm sóc cha bị tai biến nửa năm qua

Ảnh: NVCC

Quyết định nghỉ việc

Sau khi xuất viện, mọi sinh hoạt từ vệ sinh cá nhân, ăn uống của ông Hào phải nhờ con trai giúp đỡ. Anh Tuấn lúc đó đang kinh doanh và làm marketing cho một công ty dược, nghĩ rằng có thể vừa chăm cha vừa đi làm.

Tuy nhiên, sau 1 tuần, anh nhận thấy chăm sóc người già bị tai biến không hề đơn giản. Anh không thể để cha ở nhà một mình vì ông Hào cần tập vật lý trị liệu, xoa bóp, đổi tư thế nằm tránh tì đè và hơn hết là có người ở bên động viên tinh thần.

Vậy là anh Tuấn quyết định bỏ hết mọi công việc bên ngoài, toàn tâm chăm sóc cha. Để duy trì kinh tế lo cho cha và vợ con, anh nhận làm thêm một số việc online buổi tối. "Thu nhập của gia đình giảm đi nhiều nhưng sau nửa năm, tôi thấy quyết định nghỉ việc của mình là điều đúng đắn", anh nói.

Nghỉ việc để chăm sóc cha bị tai biến: Hành trình đầy cảm động của anh Tuấn - Ảnh 2.

Anh Tuấn chụp hình cùng cha và vợ con nhân dịp năm mới

Ảnh: NVCC

Khi mới xuất viện, ông Hào không thể tự nhấc tay chân lên cao nhưng giờ đã cải thiện nhiều. Anh Tuấn tin nếu kiên trì tập vận động, cha anh có thể phục hồi dần dần. Nhờ có con cháu kề cận, ông Hào giờ đã vui trở lại, thích gọi điện cho bạn bè và người thân để kể chuyện xưa.

Thông qua mạng xã hội, nhiều người khi thấy clip anh Tuấn chăm sóc cha, đã gửi lời động viên đến ông Hào mỗi ngày. Buổi sáng, sau khi làm vệ sinh cá nhân, giặt giũ, đút cho cha ăn xong, anh Tuấn đọc cho ông nghe những bình luận mới, những lời hỏi thăm khiến tinh thần của ông phấn chấn hơn.

Con đường mới với nhiều kỳ diệu

Trên mạng xã hội, bên cạnh nhiều người động viên, cũng có người cho rằng nghỉ việc là sai lầm, khuyên anh nên đi làm và thuê người chăm sóc cha. "Công việc có thể tìm lại, nhưng cha chỉ có một. Tôi cũng không biết khi nào cha hồi phục, khi nào mới đi làm lại nhưng nhờ nghỉ việc, tôi lại được đi trên một con đường có nhiều điều kỳ diệu", anh nói.

Nghỉ việc để chăm sóc cha bị tai biến: Hành trình đầy cảm động của anh Tuấn - Ảnh 3.

Con trai của anh Tuấn thường theo anh vào phòng để chăm ông nội

Ảnh: NVCC

Điều kỳ diệu đó là nhiều khách hàng biết hoàn cảnh gia đình đã chủ động gửi thêm dự án để anh làm online vào buổi tối. Năm mới, cha anh cũng nhận được lì xì từ họ. Một kỹ thuật viên phục hồi chức năng ở Đà Nẵng xem được clip 2 cha con đã tình nguyện đến massage miễn phí cho ông Hào.

Ở nhà, anh Tuấn có thời gian nấu những bữa cơm ngon cho gia đình. Anh đưa đón con trai 3 tuổi đi học, thực hành thai giáo cho đứa con thứ 2 đang ở trong bụng vợ.

Chị Tống Kiều Khánh Linh (29 tuổi, vợ anh Tuấn) chia sẻ: "Chúng tôi sống đơn giản, không có nhiều nhu cầu về vật chất nên chỉ cần sắp xếp cân đối chi tiêu lại là được. Khi chồng chăm sóc cha, những hành động của anh ấy khiến cậu con trai 3 tuổi của tôi biết thêm những bài học về chữ hiếu. Con chủ động đi theo cha vào chăm ông, chúc ông ăn ngon miệng và ngủ ngon mỗi ngày…".

Với anh Tuấn, điều quan trọng nhất không phải là công việc hay thu nhập, mà là mỗi ngày vẫn được ở bên cha. Anh được cùng cha uống ly cà phê buổi sáng, đón nắng, hay lặng ngắm một bông hoa dại bên đường… Những điều giản dị ấy trước đây anh chưa có đủ thời gian và sự thảnh thơi để cảm nhận.

Nghỉ việc để chăm sóc cha bị tai biến: Hành trình đầy cảm động của anh Tuấn - Ảnh 4.

