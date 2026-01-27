Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái trẻ xây nhà báo hiếu mẹ cha

Hình ảnh đại gia đình quây quần bên căn nhà mới sau khi hoàn thiện nhận được nhiều lượt "thả tim" trên mạng xã hội. Câu chuyện con gái xây nhà tặng cha mẹ cũng chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Chị Hiền (phải) cùng mẹ và chị gái trong căn nhà mới ẢNH: NVCC

Quyết tâm xây nhà tặng bố mẹ

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đinh Thị Hiền (26 tuổi, ở xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) cho biết mẹ chị là bà Nguyễn Thị Lanh (66 tuổi). Căn nhà cũ của gia đình được xây dựng cách đây nhiều năm nên đã xuống cấp. Chị Hiền là con út trong gia đình có 3 chị em, hai chị gái đã lập gia đình.

Bà Lanh luôn coi trọng việc giáo dục và gắn kết với các con. Khi nhận thấy chị Hiền có năng lực học tập, bà sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho con, dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Từ khi chị Hiền vào cấp 3, bà khăn gói ra Hà Nội làm giúp việc, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống và lo học phí cho con.

"Những đồng tiền mẹ kiếm được đã giúp mình học hết cấp 3 và đại học. Những năm tháng ở giảng đường, mình luôn nghĩ sẽ cố gắng xây nhà tặng đấng sinh thành vì bố mẹ đã hy sinh rất nhiều để nuôi các con khôn lớn, trưởng thành", chị Hiền nói.

Vợ chồng bà Lanh hạnh phúc vì có con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo ẢNH: NVCC

Chị Hiền tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khi còn là sinh viên, ngoài thời gian lên lớp, chị làm thêm trong lĩnh vực truyền thông, bán hàng ở tiệm bánh… Dù thu nhập không nhiều nhưng cũng giúp chị trang trải sinh hoạt và từng bước tiết kiệm cho ước mơ của mình. Hiện nay, chị Hiền làm công việc marketing tại một bệnh viện. Hai năm sau, từ số tiền tích góp mỗi tháng, chị bắt tay vào kế hoạch xây nhà mới.

Căn nhà được xây ở quê với tổng chi phí khoảng 700 triệu đồng, trong đó chị Hiền đóng góp phần lớn kinh phí. Chị cũng là người lên ý tưởng, thiết kế để đội ngũ thi công thực hiện, còn anh rể hỗ trợ giám sát công trình.

"Hai chị gái đã lấy chồng, có những nỗi lo riêng nên mình tự nhủ phải có trách nhiệm nhiều hơn. Từ hàng xóm đến bạn bè, người thân đều cảm nhận được niềm vui của gia đình. Mình chỉ mong khi về già, bố mẹ có nơi ở khang trang, sạch sẽ hơn", chị Hiền trải lòng.

Kỷ niệm không quên

Chị Hiền cho rằng việc xây nhà khi mới ra trường là điều không dễ, nhưng luôn tin bản thân sẽ làm được vì "cái gì có trong đầu sẽ có trong tay". Dù không có nhiều kiến thức về thiết kế hay xây dựng, chị vẫn trực tiếp phác thảo ý tưởng cho căn nhà, chủ động hỏi người có kinh nghiệm và cân nhắc các phương án phù hợp.

Căn nhà mới khang trang ẢNH: NVCC

"Mình đi làm xa nên may mắn có anh rể hỗ trợ giám sát, thường xuyên cập nhật tiến độ. Vừa phải hoàn thành công việc ở công ty, vừa lo xây nhà ở quê nên có lúc mình thấy quá tải. Nhưng mình cố gắng vượt qua để hoàn thành ước nguyện ấp ủ suốt nhiều năm", chị chia sẻ.

Với chị Hiền, mẹ luôn là người dịu dàng, giàu tình cảm và là nguồn động lực lớn. Cách đây nhiều năm, sau buổi học về không thấy mẹ ở nhà, chị hỏi bố thì nhận được câu trả lời trầm giọng: "Mẹ đi Hà Nội rồi". Vào bàn học, chị thấy mảnh giấy mẹ để lại với lời nhắn: "Cố lên con yêu, mẹ quyết tâm làm để con học đại học. Mẹ yêu con nhiều".

Chị Hiền quyết tâm xây nhà cho bố mẹ ẢNH: NVCC

"Lúc đó mình gọi điện cho mẹ và biết mẹ đang ngồi trên xe. Sau này mẹ kể đó là lần đầu lên Hà Nội nên rất nhớ nhà. Dù vậy, mẹ luôn tự động viên bản thân phải cố gắng để con có tương lai tốt đẹp hơn. Còn bố mình ít nói nhưng luôn quan tâm gia đình bằng hành động. Mình chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu", chị Hiền xúc động kể.

Bà Lanh cho biết cái tết đầu tiên khi cả gia đình về nhà mới, bà vui như "đứa trẻ lên năm". "Con gái tôi ngoan hiền, tôi luôn đồng hành để động viên con. Chỉ mong con gặt hái nhiều thành công trong công việc, gia đình luôn tự hào về con", bà Lanh tâm sự.