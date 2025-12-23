Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Nghỉ việc khi thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn, có cần gia hạn không?

Dương Lan
Dương Lan
23/12/2025 04:30 GMT+7

Nhiều người lao động thắc mắc: nghỉ việc khi thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn thời hạn 5 năm thì có cần làm thủ tục gia hạn hay không?

Một bạn đọc thắc mắc: Tôi làm việc tại công ty và tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi ghi thời hạn sử dụng đến tháng 2.2027. Tuy nhiên, từ tháng 5.2025, tôi nghỉ việc và dừng đóng các loại bảo hiểm. Vậy trong trường hợp này, thẻ bảo hiểm y tế của tôi còn được sử dụng hay không? Nếu không thì tôi có thể gia hạn bảo hiểm y tế bằng cách nào?".

Luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết theo quy định của luật Bảo hiểm y tế và luật Bảo hiểm xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do người sử dụng lao động đóng chỉ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đến hết tháng mà doanh nghiệp còn đóng bảo hiểm y tế.

"Việc thẻ bảo hiểm y tế ghi thời hạn 5 năm chỉ nhằm xác định điều kiện hưởng quyền lợi 5 năm liên tục, không phải là thời hạn sử dụng tuyệt đối của thẻ. Trong trường hợp người lao động nghỉ việc từ tháng 5.2025, doanh nghiệp dừng đóng bảo hiểm y tế từ tháng 5.2025. Do đó, thẻ bảo hiểm y tế chỉ có giá trị sử dụng đến hết tháng 4.2025", ông Tiền cho biết.

Nghỉ việc khi thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn, có cần gia hạn không?- Ảnh 1.

Nhiều người lao động thắc mắc nghỉ việc khi thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn giá trị sử dụng cần làm thủ tục gia hạn hay không?

ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Từ tháng 5.2025 trở đi, thẻ bảo hiểm y tế không còn hiệu lực sử dụng, dù trên thẻ vẫn ghi hạn đến tháng 2.2027. Pháp luật không quy định việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp người lao động nghỉ việc. Người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác phù hợp với tình trạng hiện tại. Theo luật sư Tiền, phương án phổ biến, hợp pháp và có lợi nhất là tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Theo ông Tiền, người lao động có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng cách nộp hồ sơ đến UBND xã phường, đại lý thu bảo hiểm xã hội (bưu điện, cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương). Hồ sơ tham gia gồm: thẻ căn cước; sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin cư trú; tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu.

Mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là: người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở/năm, từ người thứ hai trở đi được giảm mức đóng theo quy định. Người dân có thể lựa chọn đóng theo năm hoặc theo 6 tháng.


Tin liên quan

Tham gia BHXH tự nguyện, cần thủ tục gì để hưởng trợ cấp thai sản?

Tham gia BHXH tự nguyện, cần thủ tục gì để hưởng trợ cấp thai sản?

Gần đây, nhiều người thắc mắc khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cần thực hiện thủ tục như thế nào để hưởng trợ cấp thai sản.

Khám phá thêm chủ đề

Nghỉ việc Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế còn hiệu lực sử dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận