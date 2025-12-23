Nghỉ việc khi thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn, có cần gia hạn không?

Một bạn đọc thắc mắc: Tôi làm việc tại công ty và tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi ghi thời hạn sử dụng đến tháng 2.2027. Tuy nhiên, từ tháng 5.2025, tôi nghỉ việc và dừng đóng các loại bảo hiểm. Vậy trong trường hợp này, thẻ bảo hiểm y tế của tôi còn được sử dụng hay không? Nếu không thì tôi có thể gia hạn bảo hiểm y tế bằng cách nào?".

Luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết theo quy định của luật Bảo hiểm y tế và luật Bảo hiểm xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do người sử dụng lao động đóng chỉ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đến hết tháng mà doanh nghiệp còn đóng bảo hiểm y tế.

"Việc thẻ bảo hiểm y tế ghi thời hạn 5 năm chỉ nhằm xác định điều kiện hưởng quyền lợi 5 năm liên tục, không phải là thời hạn sử dụng tuyệt đối của thẻ. Trong trường hợp người lao động nghỉ việc từ tháng 5.2025, doanh nghiệp dừng đóng bảo hiểm y tế từ tháng 5.2025. Do đó, thẻ bảo hiểm y tế chỉ có giá trị sử dụng đến hết tháng 4.2025", ông Tiền cho biết.

Nhiều người lao động thắc mắc nghỉ việc khi thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn giá trị sử dụng cần làm thủ tục gia hạn hay không? ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Từ tháng 5.2025 trở đi, thẻ bảo hiểm y tế không còn hiệu lực sử dụng, dù trên thẻ vẫn ghi hạn đến tháng 2.2027. Pháp luật không quy định việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp người lao động nghỉ việc. Người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác phù hợp với tình trạng hiện tại. Theo luật sư Tiền, phương án phổ biến, hợp pháp và có lợi nhất là tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Theo ông Tiền, người lao động có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng cách nộp hồ sơ đến UBND xã phường, đại lý thu bảo hiểm xã hội (bưu điện, cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương). Hồ sơ tham gia gồm: thẻ căn cước; sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin cư trú; tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu.

Mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là: người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở/năm, từ người thứ hai trở đi được giảm mức đóng theo quy định. Người dân có thể lựa chọn đóng theo năm hoặc theo 6 tháng.



