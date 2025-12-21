Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Tham gia BHXH tự nguyện, cần thủ tục gì để hưởng trợ cấp thai sản?

Dương Lan
Dương Lan
21/12/2025 04:55 GMT+7

Gần đây, nhiều người thắc mắc khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cần thực hiện thủ tục như thế nào để hưởng trợ cấp thai sản.

Theo Quyết định số 863 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, lao động nữ sinh con, lao động nam có vợ sinh con có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con là đối tượng được hưởng trợ cấp thai sản

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản.

Tham gia BHXH tự nguyện, cần thủ tục gì để hưởng trợ cấp thai sản?- Ảnh 1.

Nhiều người thắc mắc thủ tục nhận trợ cấp thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

ẢNH: NVCC

Người được hưởng trợ cấp thai sản cần chuẩn bị bản sao giấy khai sinh/giấy chứng sinh hoặc trích lục khai sinh của con. 

Trường hợp thai chết trong tử cung khi chuyển dạ hoặc con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh, hồ sơ cần chuẩn bị gồm những giấy tờ: bản sao giấy báo tử của con, bản chính hoặc bản sao bản tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của lao động nữ sinh con có thể hiện thông tin con chết, giấy xác nhận của UBND cấp xã đối với trường hợp con chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh.

Theo điều 95 luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra, mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung và thai chết trong khi chuyển dạ. 

Ngoài ra, hưởng thêm chính sách hỗ trợ khác áp dụng với lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc kinh nhưng có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo.

Thời hạn nộp hồ sơ trong 60 ngày kể từ ngày sinh con, người lao động phải nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp không giải quyết, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công.

Tin liên quan

Người cao tuổi ở TP.HCM được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

Người cao tuổi ở TP.HCM được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

Một số người cao tuổi ở TP.HCM thắc mắc cần làm những thủ tục gì để được cấp bảo hiểm y tế miễn phí khi thẻ hết hạn.

Khám phá thêm chủ đề

BHXH tự nguyện Bảo hiểm xã hội trợ cấp thai sản bảo hiểm xã hội tự nguyện thủ tục nhận trợ cấp thai sản Bộ Nội vụ người lao động BHXH
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận