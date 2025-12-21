Tham gia BHXH tự nguyện, cần thủ tục gì để hưởng trợ cấp thai sản?

Theo Quyết định số 863 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, lao động nữ sinh con, lao động nam có vợ sinh con có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con là đối tượng được hưởng trợ cấp thai sản.

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản.



Nhiều người thắc mắc thủ tục nhận trợ cấp thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ẢNH: NVCC

Người được hưởng trợ cấp thai sản cần chuẩn bị bản sao giấy khai sinh/giấy chứng sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

Trường hợp thai chết trong tử cung khi chuyển dạ hoặc con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh, hồ sơ cần chuẩn bị gồm những giấy tờ: bản sao giấy báo tử của con, bản chính hoặc bản sao bản tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của lao động nữ sinh con có thể hiện thông tin con chết, giấy xác nhận của UBND cấp xã đối với trường hợp con chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh.

Theo điều 95 luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra, mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung và thai chết trong khi chuyển dạ.

Ngoài ra, hưởng thêm chính sách hỗ trợ khác áp dụng với lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc kinh nhưng có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo.

Thời hạn nộp hồ sơ trong 60 ngày kể từ ngày sinh con, người lao động phải nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp không giải quyết, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công.