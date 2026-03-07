Đầu bếp khách sạn TP.HCM nấu 12.000 tô phở miễn phí phục vụ công nhân Bàu Bàng

Tối 7.3, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức sự kiện "Phở yêu thương" lần 8 năm 2026 tại xã Bàu Bàng, TP.HCM và khu vực lân cận. Trong chương trình, 12.000 tô phở miễn phí đã được trao tặng đến công nhân, người lao động, học sinh trong 2 ngày.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM; anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng.

12.000 tô phở sẽ được phục vụ công nhân, người lao động và học sinh trong 2 ngày ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phở yêu thương lần 8 được tổ chức với mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, công nhân, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ về công nghiệp - đô thị; đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia thông qua món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tại sự kiện, các đầu bếp đến từ những thương hiệu phở hàng đầu Việt Nam và các khách sạn cao cấp thuộc hệ thống Saigontourist Group đã nấu và phục vụ miễn phí 12.000 tô phở miễn phí dành cho công nhân, người lao động và học sinh tại xã Bàu Bàng.

Hoạt động còn phục vụ người dân tại các khu vực lân cận như xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long.

Đầu bếp các khách sạn cao cấp nấu phở phục vụ bà con ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh hoạt động phục vụ phở, chương trình còn tổ chức hướng dẫn nấu phở, tư vấn đào tạo nghề nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân, cùng các hoạt động giao lưu văn nghệ.

Ban tổ chức cũng trao tặng 350 phần quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Bàng và các xã, phường lân cận, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình trong dịp đầu năm.



Bên cạnh đó, ban tổ chức trực tiếp thăm hỏi, trao tặng 3 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Bàu Bàng, mỗi phần trị giá 5.000.000 đồng (bao gồm hiện kim và quà tặng), thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã cống hiến cho đất nước.

Đến với phở là đến với tinh hoa văn hóa ẩm thực của Việt Nam ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân địa phương thưởng thức phở tại sự kiện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gia đình chị Nguyệt được công đoàn xã kết nối mời đến thưởng thức phở do các đầu bếp khách sạn cao cấp nấu. Chị chia sẻ: "Lúc chiều mưa to, nhưng đợi mưa ngớt tôi chở các con ra ăn phở. Các bé nói tô phở chấm 10 điểm" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phở Việt vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện về văn hóa, con người và đất nước Việt Nam với thế giới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, đồng Trưởng ban chỉ đạo chương trình Phở yêu thương lần 8 chia sẻ: "Chúng mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, những người có công, gia đình chính sách, đặc biệt là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ".

Theo bà Ánh Hoa, Saigontourist Group luôn xác định phát triển doanh nghiệp phải song hành với trách nhiệm cộng đồng. "Chúng tôi tin rằng mỗi tô phở trao đi không chỉ là một bữa ăn ấm lòng, mà còn là sự sẻ chia, động viên để bà con thêm niềm tin, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống", bà Ánh Hoa bày tỏ.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ xúc động chia sẻ, chương trình nhằm thúc đẩy, quảng bá văn hóa ẩm thực việt Nam, thúc đẩy giao lưu thương mại, đầu tư, du lịch; giúp điểm đến Việt Nam có tên trong bản đồ ẩm thực, trong đó phở là từ khóa món ăn được nhiều du khách chọn.



