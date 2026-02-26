Sáng nào cũng 1 tô phở: Chuyên gia chỉ điều bất ngờ xảy ra với cơ thể

Chuyên gia dinh dưỡng Karina Tolentino, đang làm việc tại Mỹ, chỉ ra những lợi ích từ tô phở. Với nước dùng từ xương, protein nạc cùng các loại thảo mộc và gia vị, phở có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và tác động nhiều mặt trong cơ thể, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng

Nước dùng xương trong phở chứa các chất dinh dưỡng quan trọng từ xương. Nghiên cứu chỉ ra rằng các dưỡng chất như collagen, gelatin, glycine và glutamine có thể giúp giảm viêm ruột. Ngoài ra, nước dùng còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu như phốt pho, canxi, kali, magie và kẽm, hỗ trợ chức năng chuyển hóa và tiêu hóa tổng thể, đặc biệt chống lại bệnh đường ruột.

Với nước dùng từ xương, protein nạc cùng các loại thảo mộc và gia vị, phở có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm... Ảnh: AI

Cải thiện lượng protein và cảm giác no

Dù là phở bò hay phở gà, protein nạc trong phở rất thiết yếu cho việc sửa chữa mô, chức năng miễn dịch và sản xuất enzyme. Các nghiên cứu cho thấy bữa ăn giàu protein có thể giảm cơn đói hằng ngày 16%, giảm cảm giác thèm ăn 15% và tăng cảm giác no lên 25%.

Tăng cường mức độ chống oxy hóa

Hoa hồi: Nghiên cứu cho thấy hoa hồi trong nước dùng phở chứa các hoạt chất sinh học có khả năng loại bỏ gốc tự do lên đến 95,1%.

Gừng: Chứa gingerol và shogaol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Quế: Loại gia vị mạnh mẽ giàu chất chống oxy hóa, này giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol. Quế còn có thể cải thiện chức năng não, hỗ trợ tiêu hóa và chống lại nhiễm khuẩn.

Rau ngò: Mang lại lợi ích kháng khuẩn và có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm triệu chứng lo âu.

Tác động đến mức natri và đường huyết

Mặc dù là món ăn lành mạnh, phở cần được tiêu thụ thận trọng nếu bạn đang kiểm soát natri và đường huyết.

Natri: Nước dùng và các loại gia vị như nước mắm, tương đen chứa hàm lượng natri cao. Một tô (240 ml) nước dùng vị bò có thể chứa 749 mg natri (khoảng 33% nhu cầu hằng ngày). Tiêu thụ quá nhiều natri gây giữ nước và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ. Tốt nhất nên giảm lượng mắm nêm vào.

Đường huyết: Bánh phở làm từ gạo là carbohydrate tinh chế, được tiêu hóa khá nhanh dẫn đến tăng lượng glucose trong máu sau khi ăn. Thưởng thức với lượng bánh phở vừa phải, kèm với nhiều giá và các loại rau chứa nhiều chất xơ có thể giảm thiểu tác hại này.

Tóm lại, phở là món ăn giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe nếu được chế biến đúng cách, theo Verywell Health.