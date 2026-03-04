‘Săn’ vé sớm dự Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026

Chương trình "Early Bird": Mua vé sớm, rinh ưu đãi hấp dẫn

Tin vui cho các tín đồ ẩm thực, ban tổ chức đã chính thức mở bán vé sớm (Early Bird) với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn để tri ân khách hàng. Cụ thể: Từ ngày 3.3.2026 đến hết ngày 23.3.2026, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức: Mua 10 vé tặng ngay 01 vé, hoặc giảm ngay 10% trên tổng giá trị hóa đơn mua vé. Giá vé trọn gói là 200.000 đồng/người lớn, bao gồm coupon để sử dụng dịch vụ tại lễ hội. Ngoài ra, chương trình còn có ưu đãi cho trẻ em: Miễn phí vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1,2 m đi cùng người lớn.

Khung cảnh chợ quê được Saigontourist Group tái hiện tại lễ hội

Việc đặt mua vé sớm không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn giúp chủ động thời gian, tránh việc phải xếp hàng chờ đợi tại cổng trong những ngày cao điểm của lễ hội.

Hành trình hương vị với 500 món ngon tinh tuyển

Năm nay, lễ hội nâng tầm quy mô với sự tham gia của 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc, các tỉnh thành liên kết phát triển du lịch cùng TP.HCM và các đối tác của Saigontourist Group, đặc biệt lần đầu tiên có sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực món ngon Saigontourist Group phục vụ 70.000 lượt khách với hơn 500 món ăn Việt Nam

Lễ hội năm nay tái hiện dòng chảy văn hóa, ẩm thực ba miền. Mỗi cụm không gian là một chương của hành trình di sản, từ Làng chợ Bắc bộ, Phố cổ Hội An, Chợ nổi miền Tây đến một Sài Gòn xưa và TP.HCM mới (bao gồm Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương) đương đại đầy sức sống.

Thực khách sẽ có cơ hội trải nghiệm "10 hành trình hương vị" qua hơn 500 món ăn đặc sắc. Không gian ẩm thực miền Bắc nổi bật với các món bún chả, phở truyền thống, các món ăn vùng cao Đông - Tây Bắc. Khu ẩm thực miền Trung hấp dẫn với các món đặc trưng như đặc sản Huế, Hội An, ẩm thực duyên hải miền Trung tinh tế. Khu ẩm thực miền Nam gọi mời thực khách bằng những món ăn "gây thương nhớ", tiêu biểu như bánh xèo, các món từ chợ nổi, ẩm thực khẩn hoang Nam bộ. Trong khi đó, dòng ẩm thực hiện đại tập trung vào xu hướng ẩm thực xanh, thức uống lành mạnh và các món kết hợp đương đại.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực món ngon Saigontourist Group đón tiếp hơn 70.000 lượt khách

Không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Bên cạnh ẩm thực, lễ hội còn là một "đại tiệc" văn hóa với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Nghệ thuật trình diễn sẽ giới thiệu múa rối nước, múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây nguyên, múa xòe và nhạc trẻ đương đại. Trải nghiệm làng nghề, khách có dịp tận mắt xem nghệ nhân trổ tài và học làm các loại bánh dân gian, đan nón, làm gốm, tranh Đông Hồ hay hoa giấy Thanh Tiên.

Saigontourist Group tổ chức hơn 50 buổi diễn nghệ thuật truyền thống các vùng miền tại lễ hội

Đặc biệt, lễ hội năm nay bố trí nhiều góc check-in ấn tượng, với các tiểu cảnh được thiết kế công phu mang đậm bản sắc vùng miền, tái hiện mô hình lễ hội dân gian và các linh vật từ Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026; không gian trải nghiệm văn hóa, trang phục vùng miền (áo dài, áo bà ba, trang phục các dân tộc vùng cao) để khách chia sẻ, tạo tương tác, lan tỏa trên các nền tảng xã hội.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group là sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn duy nhất tại Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới" ba năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) và "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" bốn năm liên tiếp (2022, 2023, 2024 và 2025) từ World Culinary Awards. Đây là minh chứng cho chất lượng và uy tín mà Saigontourist Group luôn cam kết mang lại cho du khách.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29.3.2026 tại Khu du lịch Văn Thánh (48/10 Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), ngay ga Văn Thánh, thuận tiện cho khách tham quan di chuyển bằng metro và các phương tiện công cộng.

Vị trí trung tâm, dễ tiếp cận hứa hẹn tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách ghé thưởng thức không gian ẩm thực đặc sắc. Lễ hội mở cửa phục vụ từ 15 giờ - 22 giờ mỗi ngày.

Liên hệ các điểm bán vé chính thức: Khu Du lịch Bình Quới 1, 2, 3: 0901 889 701/702/703; Khu Du Lịch Tân Cảng: 0901 889 704; Khu Du Lịch Văn Thánh: 0901 889 705. Hoặc liên hệ số hotline: 0901 889 709, và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc.