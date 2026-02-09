Thưởng tết bằng vàng 5 năm liền, chủ quán bún bò TP.HCM năm nay còn 'chơi lớn'?

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều hàng quán ở TP.HCM có những kế hoạch khác nhau để phục vụ khách cũng như dành những khoản thưởng tết cho nhân viên. Quán ăn từng thưởng tết bằng vàng cho nhân viên nhiều năm liền, năm nay thế nào?

Chị chủ quán bún bò TP.HCM có tặng vàng như mọi năm?

Chị Trương Thị Hạnh (41 tuổi), hiện là chủ hệ thống bún bò có hơn 20 chi nhánh ở nhiều tỉnh thành, chủ yếu tại TP.HCM từng được nhiều người biết đến với câu chuyện 5 năm liền thưởng tết bằng vàng cho nhân viên của mình.

Thương hiệu bún bò Huế Đông Ba Gia Hội của chị Hạnh được nhiều người biết tới ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Từng chia sẻ trên Thanh Niên vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, chị Hạnh cho biết: "5 năm qua, hầu như năm nào tôi cũng tặng vàng cho nhân viên, chừng 5 phân vàng gọi là lấy may. Tuy nhiên tôi không thưởng vào trước tết mà sau khi tết vào, dịp vía Thần Tài mới thưởng. Trước tết, nếu nhân viên nào kẹt quá thì có thể ứng trước lương", chị chủ tâm sự.

Theo chia sẻ, những người được thưởng vàng dịp tết chủ yếu là những nhân viên gắn bó với chị Hạnh suốt thời gian dài. Chị chia sẻ mức thưởng này không dành cho những quản lý đã ký hợp đồng nhượng quyền bởi chị và họ đã có mức chia lợi nhuận riêng.

Nói về lý do tặng vàng thay vì tiền mặt, chị Hạnh cho biết đó là sở thích của chị. Chị chủ tin rằng việc tặng vàng sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Các nhân viên của chị cũng thích nhận vàng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 năm nay, chị Hạnh cho biết việc thưởng tết cho nhân viên cũng là một trong những quan tâm của chị vào thời điểm cận tết này. Với tình hình giá vàng như năm nay, chị chủ cho biết khó có thể duy trì "truyền thống" tặng vàng như mọi năm.

Với tình hình giá vàng hiện tại, chị Hạnh cho biết khó có thể tặng vàng tết cho nhân viên như mọi năm ẢNH: NHẬT THỊNH

"Năm nay, việc buôn bán không còn như trước, tình hình giá vàng như hiện tại cũng khó để có thể mua vàng tặng nhân viên như mọi năm. Tôi vẫn đang dự tính nhiều phương án thưởng tết cho nhân viên, có thể là nửa tháng lương", chị chia sẻ.

Nhiều chi nhánh bán xuyên tết

Với tình hình kinh doanh F&B gặp không ít khó khăn trong năm vừa qua, từ hơn 40 chi nhánh bún bò ở TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành, thời điểm hiện tại chị chỉ còn gần 20 chi nhánh.

"Tôi dự định năm nay, một nửa số chi nhánh bún bò, chủ yếu ở TP.HCM sẽ bán xuyên tết để phục vụ cho khách. Nhiều nhân viên cũng sẵn sàng làm việc những ngày nghỉ", chị chia sẻ thêm.

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ một quán phở nổi tiếng ở phường Xuân Hòa (TP.HCM) cho biết cũng như mọi năm, anh thưởng tết cho nhân viên 1 tháng lương.

Nhiều quán ăn ở TP.HCM thông báo bán xuyên tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo anh chủ, đây là nguồn động viên quan trọng cho người làm công vào những dịp tết đến xuân về, cũng là cách mà quán tri ân với những đóng góp của họ trong suốt nhiều năm.

"Vì đa phần quán tôi là nhân viên, sinh viên làm thời vụ, chia ca, nên chúng tôi chỉ lì xì cho nhân viên chứ không thưởng tết. Những nhân viên làm xuyên tết sẽ được tăng lương theo giờ", chủ một nhà hàng khác ở trung tâm TP.HCM chia sẻ thêm.

