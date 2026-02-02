Những 'phố thịt chó' một thời ở TP.HCM: Nhiều quán đóng cửa vĩnh viễn

Trở lại ngã ba Ông Tạ, sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Thị Nghè, khu Cống Quỳnh… những khu bán thịt chó nức tiếng ở TP.HCM một thời, có gì thay đổi?

Còn đâu "phố" thịt chó ngã ba Ông Tạ?

Ngã ba Ông Tạ, góc đường Phạm Văn Hai và Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM (Q.Tân Bình cũ) trong ký ức của nhiều người hơn 20 năm về trước, dọc lề đường Phạm Văn Hai là những xe đẩy, những mẹt bán thịt chó đã thui, luộc sẵn.

Khu ngã ba Ông Tạ ngày nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Ở khu này khi đó, nếu khách cần, có cả thịt chó sống mang về để tự chế biến. Nơi đây được xem là một trong những khu bán thịt chó lớn nhất và nổi tiếng nhất TP.HCM những thập kỷ trước.

Nếu không sống lâu năm hoặc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của khu này, thì khi đến ngã ba Ông Tạ những năm gần đây, nhiều người hẳn khó lòng nhận ra đây là "phố thịt chó" nổi tiếng một thời.

Dọc đường Phạm Văn Hai thời điểm này, nhiều hàng quán, dịch vụ, công ty mọc lên san sát nhau, song người ta chỉ thấy vài sạp thịt chó hiếm hoi còn sót lại. Các sạp hàng nhỏ không biển hiệu, chỉ có người bán ngồi chờ khách với vài con chó đã thui được đặt trước sạp.

Khi chúng tôi hỏi thăm về chuyện buôn bán thịt chó, nhiều người từ chối trả lời, nói rằng "nghề này không có gì hay ho để kể". Bà Dung (đã thay đổi tên - PV), một người bán thịt chó trước một con hẻm trên đường này từng chia sẻ với chúng tôi rằng bản thân làm nghề này hơn mấy chục năm ở khu Ông Tạ, từ thời trước 1975.

Một sạp bán thịt chó hiếm hoi ở khu Ông Tạ thời điểm hiện tại ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhớ lại, bà nói ngày trước, khu này nổi tiếng bán thịt chó tới mức rất đông khách mua, các sạp hàng mọc lên san sát nhau, không khí buôn bán sôi động. Dần dà, theo thời gian, nhiều người không ăn thịt chó, các sạp hàng cũng từ đó mà âm thầm biến mất khỏi khu này. Tới nay, dọc đường Phạm Văn Hai, sạp bán thịt chó chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Nói về tình hình buôn bán hiện tại, bà chủ thở dài cho biết ế ẩm. Nếu như nhiều năm trước bà bán được 5 - 6 con/ngày, nay cùng lắm là 1 - 2 con. Bà chủ yếu bán vào buổi sáng từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa là dọn hàng.

"Con cháu cũng khuyên tôi nghỉ bán, nhưng cái nghề này làm mấy chục năm rồi, nghỉ làm cũng không biết làm gì. Giờ bán thịt chó người ta cũng nói ra nói vào nhiều lắm!", bà thở dài.

Khu Cống Quỳnh, cầu Thị Nghè… giờ ra sao?

Theo ghi nhận của phóng viên, những quán nhậu, quán ăn bán thịt chó gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình cũ) cũng nổi tiếng một thời, đặc biệt dọc các đường Phạm Văn Bạch, Bạch Đằng, Tân Sơn… nay số lượng quán trên còn trên đầu ngón tay.

Theo chủ một quán chuyên món thịt chó ở khu này, việc nhiều hàng quán lần lượt đóng cửa vĩnh viễn khiến cho việc buôn bán của anh tốt hơn, khi nhiều khách tìm tới quán. Dù vậy, quán vẫn không đông như thời điểm anh mới mở bán hơn 20 năm về trước.

Một người nước ngoài tò mò với món cầy quay trong một quán ở khu Cống Quỳnh ẢNH: CAO AN BIÊN

"Qua rồi cái thời tự giết mổ, giờ người ta nhập chó ở lò có kiểm định. Tôi nghĩ việc ăn thịt chó cũng không có đúng sai, nó nằm ở sở thích, quan điểm của mỗi người. Nhưng tôi thấy người trẻ bây giờ hiếm ai ăn thịt chó, chủ yếu là trung niên và người cao tuổi", ông cho biết.

Đường Cống Quỳnh thuộc phường Cầu Ông Lãnh (Q.1 cũ) cũng là một trong những khu bán thịt chó nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM những thập kỷ trước. Thời điểm này, con hẻm 189 Cống Quỳnh vẫn là điểm đến của nhiều người thích ăn món này khi vẫn còn một số hàng quán quen thuộc, nổi tiếng còn hoạt động.

Theo một chủ quán ở đây, những năm 2000 - 2005 được coi là thời kỳ hoàng kim của những người kinh doanh thịt chó nhưng dần dần việc buôn bán càng khó, nhất là những năm gần đây.

Trước đây hẻm 2A Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1 cũ) gần khu vực cầu Thị Nghè có nhiều quán thịt chó nhưng giờ không còn ẢNH: CAO AN BIÊN

Tương tự, nhiều hàng quán bán thịt chó dưới chân cầu Thị Nghè ngày trước vốn nổi tiếng trong ký ức của người dân TP.HCM, đặc biệt ở khu vực Q.1 cũ, nay cũng không còn những hàng quán bán món này. "Phố thịt chó" khu cầu Thị Nghè dường như đã âm thầm biến mất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (MAE) phối hợp cùng tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS vừa tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác Kỹ thuật về Động vật Đồng hành (CA TWG) lần thứ ba. Cuộc họp tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm liên quan đến động vật đồng hành (chó, mèo) gồm những thách thức trong công tác kiểm dịch động vật, cập nhật tình hình phúc lợi chó, mèo tại Việt Nam và trong khu vực. Bên cạnh đó là những bài học kinh nghiệm từ dự án thí điểm phòng, phòng chống bệnh dại tại Hà Nội gắn với lộ trình chuyển đổi dần hoạt động buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo, chia sẻ từ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc chấm dứt tiêu thụ thịt chó. FOUR PAWS cũng trình bày các nội dung cốt lõi của lộ trình đề xuất và tiếp nhận những ý kiến đóng góp mang tính kỹ thuật, xây dựng, qua đó hỗ trợ quá trình thảo luận hướng tới hoàn thiện lộ trình từng bước chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam vào năm 2030, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng cường phúc lợi động vật.



