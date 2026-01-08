Theo đó, Nghị định 357 về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ 1.3.2026 quy định mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản là nhà ở, bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, đơn vị quản lý nhà chung cư.

Thậm chí, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hay cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng được gắn mã định danh điện tử.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu bất động sản sẽ có thống kê giá mua bán, tổng giá trị giao dịch hay bất động sản tồn kho... Hệ thống có dữ liệu về giao dịch qua công chứng và thông tin về hợp đồng mua bán bất động sản. Trong đó, các hợp đồng gồm mã định danh của bất động sản và cá nhân, tổ chức giao dịch, thời gian ký kết, hình thức giao dịch (mua bán, thuê, nhận chuyển nhượng...).

Hệ thống do Bộ Xây dựng quản lý còn có thông tin về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân như loại hình nhà, địa chỉ, diện tích, số lượng; thời hạn và hình thức sở hữu; tình trạng pháp lý...

Với những quy định mới, các doanh nghiệp bất lương sẽ hết thời bất động sản 'treo đầu dê, bán thịt chó'

Luật sư Hoàng Thu (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận xét, có thể thấy quy định của pháp luật về mua bán, sở hữu bất động sản đã rõ ràng và minh bạch hơn rất nhiều so với trước đây.

Việc cấp mã định danh điện tử cho bất động sản giúp người mua nhà dễ dàng kiểm tra thông tin pháp lý, giá bán của căn nhà, mảnh đất thay vì phụ thuộc vào thông tin cung cấp từ chủ đầu tư, từ môi giới.

Quy định này vô cùng quan trọng đối với người mua nhà trong bối cảnh dự án chậm tiến độ, kê giá, pháp lý không rõ ràng, thậm chí lừa đảo bủa vây.

Đặc biệt với quy định như trên các chủ đầu tư, môi giới bất động sản không còn cơ hội quảng cáo láo, thổi giá, "treo đầu dê, bán thịt chó" bởi giá cả đã được công khai. Thị trường vì thế cũng trở nên dễ tiếp cận hơn với người có nhu cầu ở thực, thay vì bị dẫn dắt bởi tin đồn và thông tin không kiểm chứng.

Thị trường cũng sẽ minh bạch hơn

Đồng quan điểm, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, việc gắn mã định danh bất động sản và công khai các thông tin liên quan đến bất động sản, chủ sở hữu sẽ giúp người mua, cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng tra cứu được thông tin liên quan như lịch sử giá mua - bán, pháp lý, bất động sản có đang bị cầm cố thế chấp hay không...

Điều này giúp người mua chỉ cần ngồi ở nhà, lên mạng nhấp chuột là biết tất cả các thông tin. Nếu phù hợp với nhu cầu, về tài chính là có thể xuống tiền ngay mà không sợ bị lừa, không sợ rủi ro.

Khi dữ liệu bất động sản đầy đủ và minh bạch, cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến giá cả và giao dịch trên thị trường. Nhờ đó, các biện pháp điều tiết có thể được đưa ra kịp thời, hạn chế những cơn sốt đất bất thường, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, lợi ích của người dân chỉ thực sự phát huy khi hệ thống dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và dễ tiếp cận. Nếu thông tin chậm cập nhật hoặc thiếu đồng bộ, người dân vẫn sẽ gặp khó khăn khi tra cứu.

Do đó, việc triển khai đồng bộ, nhất quán ở các địa phương, các bộ ngành có ý nghĩa quyết định để chính sách đi vào cuộc sống.