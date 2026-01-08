Bất động sản năm 2026: Không còn cơ hội cho doanh nghiệp ăn xổi, 'mập mờ'

Theo TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, trong năm 2026 và thời gian tới những doanh nghiệp bất động sản làm ăn mập mờ sẽ bị thải loại khỏi cuộc chơi, trong khi các chủ đầu tư uy tín, những doanh nghiệp lớn tuân thủ pháp luật hơn, tài chính vững mạnh và có trách nhiệm với xã hội sẽ dẫn dắt thị trường.

Về sản phẩm, nhà phố mặt tiền sẽ giảm do xu hướng mua sắm đã thay đổi họ vào các trung tâm thương mại có đầy đủ tiện ích hoặc mua sắm trực tuyến. Bất động sản nghỉ dưỡng cũng ít nóng hơn.

Năm 2026 và những năm tới là thời kỳ của các đại đô thị. Trong ảnh là phối cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Theo đánh giá của TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc sáp nhập 34 tỉnh, thành đã tạo bước ngoặt quan trọng cho thị trường bất động sản Việt Nam, từ cấu trúc thị trường, dòng vốn đầu tư đến hành vi của nhà đầu tư.

"Việc sáp nhập 34 tỉnh, thành đã hình thành những thị trường bất động sản quy mô lớn như TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng... Qua đó, các cơn sóng đầu cơ ngắn hạn bị đứt gãy, tốc độ tăng giá phi mã được chặn lại, thay vào đó là xu hướng phát triển ổn định và dài hạn hơn", TS Nguyễn Văn Đính nói.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay, thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội bước sang giai đoạn phát triển ổn định, bền vững hơn, trên nền tảng hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý.

Một điểm rất tích cực là trước những khó khăn của thị trường, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành, sửa đổi nhiều luật liên quan như luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Đầu tư, luật Quy hoạch, luật Các tổ chức tín dụng. Đồng thời ban hành nhiều nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án và tăng nguồn cung nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: "Bộ tứ nghị quyết" giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững, minh bạch hơn

Nhờ các giải pháp đồng bộ, nguồn cung bất động sản đã có chuyển biến tích cực khi cả nước hiện có 1.114 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai, với khoảng 529.000 căn; 698 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô hơn 657.000 căn, đạt khoảng 62% mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Riêng năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch đề ra. Thị trường ghi nhận khoảng 580.000 giao dịch bất động sản thành công; giá nhà ở và đất ở tăng bình quân 10 - 15%/năm, một số thời điểm tăng cao hơn.

Cùng với phát triển nguồn cung mới, công tác rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng được triển khai quyết liệt. Trong tổng số 2.991 dự án gặp vướng mắc trên cả nước, đến nay đã tháo gỡ được 926 dự án. Số còn lại đang được phân loại, xử lý theo thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư cho giai đoạn tới.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp, đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc dự án, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường, hướng tới xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, lành mạnh và bền vững.