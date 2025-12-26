TP.HCM đề xuất chuyển 76 khu đất làm nhà ở thương mại

Ngày 26.12, UBND TP.HCM đã có tờ trình, trình HĐND TP.HCM đề nghị thông qua danh mục 76 khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thí điểm năm 2025 (đợt 3), theo Nghị quyết 171 năm 2024 (về thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất) do Quốc hội ban hành.

Theo tờ trình, các khu đất được lựa chọn đã trải qua quá trình rà soát, đánh giá chặt chẽ về quy hoạch, pháp lý và chỉ tiêu sử dụng đất, bảo đảm không vượt trần 30% diện tích đất ở tăng thêm trong thời kỳ quy hoạch 2021 - 2030 theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Kết quả rà soát cho thấy, có 76 khu đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí thí điểm với tổng diện tích khoảng hơn 3,93 km².

Phân theo địa bàn, TP.HCM cũ có 74 khu đất, tổng diện tích khoảng 3,86 km²; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 2 khu đất, tổng diện tích khoảng 28.410 m².

Cũng theo tờ trình, qua rà soát, có 252 khu đất với tổng diện tích khoảng 19,6 triệu m² không đáp ứng điều kiện, không được đưa vào danh mục thí điểm theo Nghị quyết 171 và Nghị định 75 của Chính phủ.

Ngoài ra, 48 khu đất còn lại (trong đó có các khu đất liên quan đến đất rừng hoặc đất có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) sẽ tiếp tục được rà soát và trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp sau.

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM xem xét nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng, nhà ở ẢNH: THÚY LIỄU

UBND TP.HCM cho biết, việc lựa chọn các khu đất thí điểm được thực hiện trên cơ sở 6 tiêu chí bắt buộc gồm: phù hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị; phù hợp chương trình phát triển nhà ở; nằm trong khu vực đô thị hoặc định hướng phát triển đô thị; không vượt trần 30% đất ở tăng thêm; không thuộc diện dự án phải thu hồi đất; không nằm trong danh mục bị loại trừ theo luật Đất đai.

Đối với các khu vực có quy hoạch phân khu đã hết hiệu lực từ ngày 1.7.2025, UBND TP.HCM căn cứ quy định chuyển tiếp của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, cho phép kế thừa định hướng quy hoạch chung để tiếp tục đánh giá tính phù hợp.

Một nội dung lưu ý là UBND TP.HCM cho biết, pháp luật hiện hành không cấm việc đưa đất có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa vào danh mục thí điểm, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị quyết 171.

Tuy nhiên, việc xác định giá đất khi chuyển mục đích sử dụng phải bảo đảm phù hợp giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp - Môi trường và Cục Quản lý đất đai.