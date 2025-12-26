TP.HCM sắp có khu thương mại tự do

Ngày 26.12, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình 2 tờ trình quan trọng, làm cơ sở ban hành nghị quyết nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 260 của Quốc hội và cụ thể trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do TP.HCM.

Đây được xem là bước đi pháp lý then chốt để TP.HCM tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển.

Theo nội dung tờ trình, Nghị quyết số 260 được Quốc hội thông qua ngày 11.12.2025 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98, tiếp tục trao cho TP.HCM nhiều thẩm quyền quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn từ năm 2026 trở đi.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM kiến nghị HĐND ban hành nghị quyết triển khai thực hiện, nhằm cụ thể hóa các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết 98, HĐND TP.HCM đã ban hành nhiều nghị quyết để thực hiện 19/26 nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh Quốc hội ban hành Nghị quyết 260 và thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, việc ban hành một nghị quyết triển khai thống nhất là cần thiết để bảo đảm tính liên tục, đồng bộ và đúng thẩm quyền.

Theo UBND TP.HCM, nghị quyết triển khai Nghị quyết 260 sẽ bao gồm 12 nhóm nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND TP.HCM. Trong đó, đáng chú ý là việc quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai các dự án đầu tư công phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án hạ tầng giao thông lớn; thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện các dự án hạ tầng giao thông nằm trên ranh giới hành chính giữa TP.HCM và các địa phương khác; điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ ngân sách.

Nghị quyết cũng quy định thẩm quyền của HĐND TP.HCM trong việc thông qua quy hoạch tổng thể thành phố, ban hành danh mục các dự án được tổ chức thực hiện trước công tác thu hồi đất, cũng như quyết định điều chỉnh, bổ sung các dự án đường sắt mới trên địa bàn thành phố theo nhu cầu phát triển.

Khu thương mại tự do giúp TP.HCM tận dụng vị trí địa lý, nguồn nhân lực sau sáp nhập để phát triển ẢNH: T.N

Song song đó, UBND TP.HCM cũng trình HĐND tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng và điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do TP.HCM . Đây là nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định mới được bổ sung tại Nghị quyết 260 về việc cho phép thành lập Khu thương mại tự do TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, Khu thương mại tự do TP.HCM được xác định là khu vực có ranh giới địa lý rõ ràng, được thành lập để thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội, mang tính đột phá trong thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao, nghiên cứu - phát triển và đổi mới sáng tạo. Việc hình thành khu này gắn với định hướng phát triển thành phố trở thành trung tâm tài chính, logistics, thương mại quốc tế của khu vực và cả nước.

UBND TP.HCM cho biết, việc ban hành nghị quyết này nhằm tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng tính chủ động cho thành phố trong tổ chức thực hiện. Qua đó, TP.HCM có điều kiện nhanh chóng triển khai các cơ chế đặc thù của khu thương mại tự do, tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cảng biển, logistics, nguồn nhân lực chất lượng cao và không gian phát triển mới sau sáp nhập đơn vị hành chính.



Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để TP.HCM tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã trao, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.