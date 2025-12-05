Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Năm 2026 lập khu thương mại tự do tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng

Mai Hà
Mai Hà
05/12/2025 17:06 GMT+7

Ngày 5.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền.

Báo cáo tại cuộc họp cho hay, hiện trên thế giới có hơn 7.000 khu kinh tế đặc biệt và khu thương mại tự do đang hoạt động; đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế hiện đại của các nước đang phát triển và mới nổi.

Năm 2026 lập Khu thương mại tự do tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp

ẢNH: VGP

Mô hình khu thương mại tự do hiện nay còn được mở rộng thành các khu đa chức năng về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, tài chính, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thu hút tối đa nguồn lực phát triển.

Tại Việt Nam, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, Hải Phòng, trong đó có nội dung về khu thương mại tự do.

Bộ Tài chính cho biết, dự kiến trong năm 2026 thành lập các khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM. 

Đến năm 2030, cả nước có khoảng 6 - 8 khu thương mại tự do và mô hình tương tự tại các địa phương có điều kiện thuận lợi.

Tới năm 2045, cả nước có 8 - 10 khu thương mại tự do và mô hình tương tự đạt chuẩn quốc tế, cạnh tranh được với các nước trong khu vực, đóng góp 15 - 20% GDP.

Tại dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM đang được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, cũng bổ sung nội dung lập Khu thương mại tự do tại TP.HCM.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là việc mới, thống nhất chủ trương nhưng thực hiện phải có tính khả thi, hiệu quả. Mục tiêu là thử nghiệm chính sách và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng lưu ý làm rõ khái niệm khu thương mại tự do, những điểm tương đồng và khác biệt với trung tâm thương mại quốc tế; cơ chế, chính sách giống, khác nhau ra sao…

Để thí điểm khu thương mại tự do, Thủ tướng nêu rõ phải triển khai các công việc để từ chủ trương thành chính sách, quy hoạch, phát triển hạ tầng, thu hút nguồn lực, phát triển, ứng dụng công nghệ cao, quản lý thông minh, đào tạo nhân lực… 


