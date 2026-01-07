Khởi tố 3 người làm giả tài liệu mua nhà ở xã hội

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra năm 2024 và 2025 để mua nhà ở xã hội tại Dự án khu dân cư Đại Thắng, P.Vạn Xuân.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt giữ 3 nhân viên bất động sản để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đưa vào hồ sơ mua nhà ở xã hội ẢNH: CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Trước đó, ngày 25.12.2025, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với 3 người, gồm: Phạm Thị Hồng G., Hoàng Văn H. và Nguyễn Văn T. về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại khoản 3, điều 341, bộ luật Hình sự.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện 3 nhân viên tư vấn bất động sản: Phạm Thị Hồng G (trú tại P.Khương Đình, TP.Hà Nội); Hoàng Văn H (trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Tú A (trú tại P.Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) và 1 đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ là Nguyễn Văn Th. (trú tại xã Gia Lâm, TP.Hà Nội) đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng do Công ty cổ phần TNG Land (xã Sơn Cẩm, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đầu tư có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng.

Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 6.3.2024, khởi công từ ngày 14.3.2024. Ngày 19.4.2024, Công ty cổ phần TNG Land ký hợp đồng với một số công ty để tư vấn và phân phối sản phẩm dự án.

Để mua nhà ở xã hội trong dự án này, người mua phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại điều 76, luật Nhà ở và các quy định khác của UBND tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các đối tượng làm các loại giấy tờ giả để trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Đến nay, Công ty cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng, với tổng số tiền đặt mua nhà là trên 200 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên xác định có 304 đơn vị (trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước, 234 đơn vị là tổ chức công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã…) thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng và nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và đang tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan.