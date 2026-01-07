Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 1.100 tỉ đồng

Ngày 7.1, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi.

Dự án nhà ở xã hội được triển khai tại xã Thọ Phong (Quảng Ngãi), nơi đây có khu công nghiệp lớn của tỉnh ẢNH: CẨM ÁI

Theo quyết định, Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước (TP.Đà Nẵng) là chủ đầu tư dự án. Việc triển khai thực hiện do liên danh Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước và Công ty CP Tập đoàn VJCO (Hà Nội) đảm nhận.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 2,57 ha tại xã Thọ Phong (Quảng Ngãi). Theo quy hoạch, chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 tòa nhà cao 12 tầng, chiều cao khoảng 45 m, với tổng diện tích xây dựng hơn 9.600 m², tổng diện tích sàn hơn 102.000 m². Quy mô dự án tương đương 1.209 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng hơn 3.000 người.

Bên cạnh các khối nhà cao tầng, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được duyệt, gồm đường giao thông nội bộ, cây xanh, nhà trẻ, vườn hoa, cùng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài các tòa nhà. Một số hạng mục đáng chú ý là nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích gần 1.000 m² và bãi đậu xe rộng hơn 10.000 m².

Tổng mức đầu tư dự án gần 1.100 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư là 219 tỉ đồng, phần còn lại là vốn vay và vốn huy động hợp pháp.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028. Đến hết quý 1/2026 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; giữa năm 2026 bắt đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất. Từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2028, dự án sẽ hoàn thành xây dựng 3 khối nhà cao tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ và nhà để xe. Cuối năm 2028, toàn bộ công trình sẽ được đưa vào khai thác, vận hành.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng các hạng mục, đồng thời chủ động nguồn lực để triển khai dự án đúng cam kết. UBND tỉnh cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Thọ Phong và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục thu hồi, giao đất cho nhà đầu tư. Sở Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thẩm định, giám sát và kiểm tra việc thực hiện chủ trương đầu tư đã được chấp thuận.