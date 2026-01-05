Tiền nhàn rỗi có thêm kênh đầu tư mới

Các kênh đầu tư truyền thống phân hóa

Theo thống kê, 3 kênh đầu tư truyền thống đều có mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ số VN-Index tăng gần 41%, giá vàng miếng tăng hơn 81% còn bất động sản cũng thiết lập mặt bằng giá mới, trong đó, căn hộ chung cư "đội đỉnh". Tại thời điểm thống kê vào cuối quý 3/2025, so với năm 2019, giá bán bình quân các dự án thuộc tập mẫu được Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản VN (VARS IRE) lựa chọn để tính chỉ số giá tăng lần lượt: Hà Nội là 96,2%, Đà Nẵng 72,6% và TP.HCM 56,9%. Các phân khúc nhà ở khác như đất nền, biệt thự, liền kề, nhà ở riêng lẻ cũng ghi nhận mức giá tăng cao, tới 30% trong năm… Thế nhưng, liệu xu hướng này có tiếp tục diễn ra trong năm mới hay không?

Giá vàng tăng cao nhiều năm và có thể còn xu hướng đi lên trong 2026 Ảnh: Ngọc Thắng

Chuyên gia kinh tế Trần Thanh Hải nhận định thị trường tài chính VN nói chung trong năm nay có nhiều thuận lợi, nhiều yếu tố hỗ trợ để phát triển, nhất là khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 2 con số và sẽ có nhiều chính sách để thúc đẩy hướng tới mục tiêu này. Giá vàng thế giới sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25% đã tăng lên kỷ lục trên 4.500 USD/ounce và giá vàng miếng trong nước lên 160 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ tăng giá đối với kim loại quý đã bộc lộ hết trong tháng 12.2025. Mặc dù mới đây Mỹ tiến hành chiến dịch tại Venezuela nhưng sẽ không có tác động lớn đến thị trường tài chính như các cuộc xung đột quy mô trước nay. Vì vậy giá vàng thế giới trong quý 1/2026 không có nhiều khả năng tăng cao. Riêng tại thị trường VN, giá vàng ngoài biến động theo thế giới còn phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái. Nếu tỷ giá USD/VND giảm thì giá vàng tại VN sẽ đi xuống.

Mặt khác, bất động sản một số phân khúc ở các vị trí gắn liền với Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng; các bất động sản dọc theo các tuyến metro, đường sắt đô thị chắc chắn sẽ tăng tốc. Bởi việc đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông của nhà nước cũng như các dự án của các tập đoàn lớn sẽ được tiếp tục thực hiện, không chỉ thúc đẩy kinh tế nói chung mà hoạt động thương mại, dịch vụ ở các vùng phụ cận này cũng đi lên.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích: giá vàng tăng cao liên tục trong mấy năm qua và gần đây dòng tiền đã chuyển sang bạc, thậm chí cả đồng. Nhìn chung, các loại tài sản như vàng, bạc vẫn còn có xu hướng tăng giá trong năm nay do được hỗ trợ từ chính sách nới lỏng tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới. Tuy nhiên do giá đã lên quá cao nên đà tăng của vàng sẽ không còn mạnh. Thị trường chứng khoán cũng có nhiều triển vọng nhưng sẽ có sự phân hóa mạnh hơn. "Năm 2025

VN-Index lập đỉnh kỷ lục trên 1.800 điểm nhưng rất nhiều cổ phiếu không tăng hoặc còn thấp xa đỉnh cũ. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư không có lời, thậm chí bị lỗ. Tương tự, thị trường bất động sản cũng sẽ có cơ hội nhưng chỉ ở một số phân khúc như bất động sản giá trị nhỏ thì dễ được giao dịch hơn. Sự phân hóa trên thị trường bất động sản cũng sẽ ngày càng lớn hơn và nhà đầu tư phải có sự chọn lọc kỹ. Nếu không sẽ dễ bị "chết" trên đống tài sản khi thanh khoản không có", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ.

Thêm kênh đầu tư mới

Với việc Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại VN, nhiều khả năng trong năm nay sàn giao dịch tài sản mã hóa nói chung, tiền mã hóa nói riêng sẽ chính thức vận hành. Nếu như vậy, thị trường sẽ mở ra một kênh đầu tư chính thức mới cho người dân. Theo ông Phan Dũng Khánh, nếu có sàn giao dịch tài sản số thì nhà đầu tư trong nước sẽ có nhiều cơ hội mới.

Thị trường chứng khoán sẽ có cơ hội nhưng phân hóa cũng mạnh Ảnh: Đào Ngọc Thạch

"Các doanh nghiệp trong nước cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới như web3, blockchain, đẩy mạnh hoạt động huy động vốn cho các công nghệ mới và từ đó đưa lên sàn giao dịch. Điều này cũng mở ra phạm vi đầu tư rộng hơn, có thêm nhiều hàng hóa để nhà đầu tư lựa chọn.Tương tự, cơ hội đầu tư cũng mở rộng khi có sàn giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế", ông Khánh kỳ vọng.

Đồng tình, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Mirae Asset, cũng nhấn mạnh đến cơ hội tại các kênh đầu tư mới trong năm nay như tài sản mã hóa, tiền mã hóa, hàng hóa… ngoài các kênh truyền thống như vàng bạc, chứng khoán hay bất động sản. Đáng chú ý, nhiều thống kê từ các tổ chức nước ngoài cho thấy VN thường xuyên nằm trong nhóm 5 thị trường tài sản số lớn nhất thế giới với gần 20% dân số sở hữu. Điều này hứa hẹn sàn giao dịch tiền mã hóa sẽ có cơ hội phát triển. Đầu tư trên thị trường này có ưu điểm là tính thanh khoản rất cao khi không bị giới hạn về yếu tố giao dịch T+1 hay T+2 như chứng khoán (mua cổ phiếu thì 1 ngày sau hay 2 ngày mới được bán ra). Tuy nhiên, cần cân nhắc yếu tố tiền mã hóa có thể tăng mạnh nhưng cũng có thể đảo chiều giảm sâu chỉ trong tích tắc. Do đó dù cơ hội mở ra nhưng chỉ có thể phù hợp cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm, quản lý được rủi ro và nên hạn chế sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao.

Chuyên gia kinh tế Trần Thanh Hải khuyến cáo: Theo lý thuyết chung thì không nên bỏ hết trứng vào một giỏ, hay nói đơn giản là ai cũng nên chia tiền đầu tư vào nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, việc lựa chọn kênh nào còn tùy thuộc vào nguồn vốn của từng người và nên ưu tiên lĩnh vực nào mình có hiểu biết và kinh nghiệm.