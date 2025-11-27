Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển
Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025:

TP.HCM muốn thu hút FDI Trung Quốc lĩnh vực AI, Big Data, IoT và Blockchain

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/11/2025 19:34 GMT+7

Chiều nay 27.11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, chủ đề thúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên mới do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TP.HCM tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, cho biết hiện TP.HCM là địa phương thu hút đầu tư hàng đầu từ Trung Quốc với hơn 800 dự án, tổng vốn đăng ký gần 3 tỉ USD. 

Các dự án đầu tư đến từ doanh nghiệp Trung Quốc tại TP tập trung ở các lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ, logistics và thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh.

Thương mại song phương giữa TP.HCM và Trung Quốc tăng vọt lên gần 180 tỉ USD vào năm 2023. Điều này củng cố vị thế Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm. Tuy nhiên, bước vào kỷ nguyên mới, TP.HCM đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển bền vững, không chỉ dừng lại ở thương mại.

TP.HCM muốn thu hút FDI Trung Quốc lĩnh vực AI, Big Data, IoT và Blockchain- Ảnh 1.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 mở ra nhiều cơ hội kết nối, đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, hai bên có nhiều cơ hội hợp tác trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, phát triển siêu đô thị đổi mới sáng tạo, kết nối tài chính và đầu tư. Hiện TP đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện với mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á; mời gọi doanh nghiệp Trung Quốc cùng phát triển các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, IoT và blockchain. Dự án siêu đô thị đổi mới sáng tạo tại TP được định hình là không gian lý tưởng cho hợp tác công nghệ Việt - Trung, tạo ra hạ tầng tri thức hiện đại phục vụ phát triển kinh tế số.

TP.HCM muốn thu hút FDI Trung Quốc lĩnh vực AI, Big Data, IoT và Blockchain- Ảnh 2.

TP.HCM muốn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc cùng phát triển các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, IoT và blockchain

ẢNH: BTC

 Với vai trò trung tâm tài chính, TP cũng sẵn sàng hợp tác trong việc phát triển các sản phẩm tài chính số, thanh toán không tiền mặt và tài chính xanh. Bên cạnh đó, TP sẽ đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực công nghệ.

TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển; xây dựng các cơ chế hợp tác đặc biệt, tạo cầu nối vững chắc để thông qua TP.HCM, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp cận thị trường ASEAN.

Ông Yang Wen Bin, Giám sát trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TP.HCM đề xuất các định hướng hợp tác. Chẳng hạn, xây dựng kênh đối thoại 2 chiều giữa chính quyền và doanh nghiệp, để nắm bắt kịp thời các chính sách và phản ánh kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số, phát triển khu công nghiệp xanh…


