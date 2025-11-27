TP.HCM muốn thu hút FDI Trung Quốc lĩnh vực AI, Big Data, IoT và Blockchain

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, cho biết hiện TP.HCM là địa phương thu hút đầu tư hàng đầu từ Trung Quốc với hơn 800 dự án, tổng vốn đăng ký gần 3 tỉ USD.

Các dự án đầu tư đến từ doanh nghiệp Trung Quốc tại TP tập trung ở các lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ, logistics và thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh.

Thương mại song phương giữa TP.HCM và Trung Quốc tăng vọt lên gần 180 tỉ USD vào năm 2023. Điều này củng cố vị thế Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm. Tuy nhiên, bước vào kỷ nguyên mới, TP.HCM đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển bền vững, không chỉ dừng lại ở thương mại.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 mở ra nhiều cơ hội kết nối, đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, hai bên có nhiều cơ hội hợp tác trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, phát triển siêu đô thị đổi mới sáng tạo, kết nối tài chính và đầu tư. Hiện TP đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện với mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á; mời gọi doanh nghiệp Trung Quốc cùng phát triển các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, IoT và blockchain. Dự án siêu đô thị đổi mới sáng tạo tại TP được định hình là không gian lý tưởng cho hợp tác công nghệ Việt - Trung, tạo ra hạ tầng tri thức hiện đại phục vụ phát triển kinh tế số.

TP.HCM muốn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc cùng phát triển các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, IoT và blockchain ẢNH: BTC

Với vai trò trung tâm tài chính, TP cũng sẵn sàng hợp tác trong việc phát triển các sản phẩm tài chính số, thanh toán không tiền mặt và tài chính xanh. Bên cạnh đó, TP sẽ đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực công nghệ.