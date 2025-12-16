Quảng Ngãi khởi công dự án nhà ở xã hội với 300 căn hộ

Ngày 16.12, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội HUD - Phú Mỹ (giai đoạn 1) tại P.Cẩm Thành và xã An Phú (Quảng Ngãi). Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội HUD - Phú Mỹ (giai đoạn 1) ẢNH: T.D

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Tổng công ty HUD cho biết, dự án nhà ở xã hội HUD - Phú Mỹ được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 1,55 ha, được quy hoạch và thiết kế bao gồm 2 khối nhà cao 9 tầng. Trong đó, tầng 1 bố trí các không gian phục vụ tiện ích công cộng, dịch vụ thương mại và bãi đỗ xe; các tầng trên bố trí gần 300 căn hộ có diện tích từ 58 m2 đến 70 m2.

Dự án được quy hoạch theo hướng hiện đại, thiết kế tối ưu hóa không gian sử dụng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên. Mỗi căn hộ không chỉ là không gian sống tiện nghi mà còn được thụ hưởng hệ thống tiện ích đồng bộ, như bãi đỗ xe rộng rãi, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh thư giãn, hồ bơi, cùng các dịch vụ quản lý và an ninh khép kín với camera giám sát hiện đại. Hệ thống kiểm soát xe thông minh và các hạ tầng tiện ích đi kèm đảm bảo một môi trường sống an toàn, văn minh, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: T.D

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, dự án nhà ở xã hội HUD - Phú Mỹ (giai đoạn 1) là một phần quan trọng trong lộ trình phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi, với mục tiêu hoàn thành 8.500 căn hộ.

Tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Tổng công ty HUD trong quá trình đồng hành cùng địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổng công ty HUD tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tập trung nguồn lực thực hiện dự án nhà ở xã hội HUD - Phú Mỹ đúng cam kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và tính bền vững của dự án. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi và an sinh cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công nhà ở xã hội ở Quảng Ngãi ẢNH: T.D

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để các chủ đầu tư thuận lợi trong thực hiện dự án nhà ở xã hội. Đồng thời cho rằng, sau sáp nhập, Quảng Ngãi có diện tích rộng thứ 5 cả nước, với dân số hơn 2,1 triệu người, nền kinh tế năng động, lực lượng lao động dồi dào, nhu cầu nhà ở xã hội càng trở nên cấp thiết.

"Bộ Xây dựng mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhằm sớm thực hiện thành công mục tiêu đã đặt ra đến năm 2030 hoàn thành 8.500 căn nhà ở xã hội", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nói.