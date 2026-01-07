Khu thể thao Rạch Chiếc sắp được hồi sinh sau 30 năm

TP.HCM sẽ có sân thể thao 65.000 - 75.000 chỗ ngồi

Theo đề xuất, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), phương thức thanh toán bằng quỹ đất theo quy định. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 145.629,6 tỉ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Nguồn vốn thực hiện dự án do nhà đầu tư tự huy động 100%, không sử dụng ngân sách. Chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của Luật Đối tác công tư (PPP). Trường hợp Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu không được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm hoàn trả chi phí chuẩn bị dự án theo quy định.

Dự án được xây dựng trên diện tích 186,78 ha, gồm các khu chức năng như:

Khu văn hóa - thể dục thể thao bao gồm sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt, khu thể thao tổng hợp, trung tâm thể thao đa năng. Trong đó, sân vận động có quy mô 65.000 - 75.000 chỗ ngồi và nhà thi đấu có quy mô khoảng 18.000 chỗ ngồi là những công trình có quy mô lớn nhất, được định hướng là các công trình trọng tâm của dự án.

Khu liên hiệp thể thao "treo" hơn 30 năm kỳ vọng sẽ sớm được hồi sinh ẢNH: PHONG DINH

Khu dịch vụ - công cộng đô thị bao gồm khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, quảng trường, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị - triển lãm. Khu cây xanh, sử dụng công cộng gồm công viên cây xanh, mặt nước và các công trình cảnh quan khác. Khu hạ tầng kỹ thuật - giao thông gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tuyến đường giao thông nội khu. Ngoài ra còn có các khu chức năng khác như khu di tích - tôn giáo (khu di tích Bưng Sáu Xã).

Nếu được chấp thuận đầu tư, chủ đầu tư cam kết trong 8 năm sẽ hoàn thành dự án, kể từ ngày ký hợp đồng dự án.

Khi hình thành, nơi này sẽ tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và nhiều giải đấu quốc tế khác; đồng thời huấn luyện vận động viên thành tích cao, đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho TP.HCM và cả nước.

Giấc mơ Rạch Chiếc

Được biết, dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư vào năm 1994, với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỉ đồng.

Khu liên hợp ban đầu quy hoạch trên diện tích 466 ha, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh còn 212 ha. Trong đó, 180 ha được dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Dự án này khi hoàn thành sẽ phục vụ tối đa khoảng 100.000 người, gồm vận động viên, khán giả, nhân viên, báo chí, khách vãng lai.

Sau 31 năm quy hoạch, công trình hạ tầng giao thông duy nhất được xây dựng là đường Liên Phường dẫn ra đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, kết nối cao tốc TP HCM - Dầu Giây. Đây là trục đường chính có mặt cắt ngang khoảng 80 m với 6 làn xe. Tuy nhiên đường qua khu liên hợp cũng chưa thông suốt, mới hoàn thành đoạn dài một km, chưa kết nối được với trục đường khác.

Được kỳ vọng trở thành một khu liên hợp thể dục thể thao hiện đại nhưng phần lớn diện tích vẫn chủ yếu là đất trống, cỏ mọc um tùm, ao hồ rải rác. Lác đác trong dự án là những căn nhà tạm của người dân thuộc diện quy hoạch treo.

Sau 31 năm, nơi đây vẫn là vùng đất hoang tàn ẢNH: PHONG DINH

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, phần lớn diện tích đất đến nay vẫn để trống, hoang tàn đổ nát dù chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 3,5 km.

Cảnh quan hiện tại còn hoang sơ, với nhiều khu đất trống, ao hồ và nhà tạm, khác hoàn toàn với khu vực bên cạnh là Thảo Điền hay An Phú với các tòa nhà cao tầng khang trang, sầm uất.

Một số lô đất được người dân thuê tạm để làm kho bãi, sân bóng, hồ câu cá hoặc sân tập thể thao.

Một số khác là các dãy nhà xây dựng tạm bợ, nhà vách tôn, mái tôn. Đây là các khu nhà trọ phục vụ công nhân, người lao động làm việc cho các xí nghiệp, công trường xung quanh.

Một số hộ dân thậm chí còn chưa được đền bù nên phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp, xập xệ. Đa số họ đều mong muốn dự án sớm triển khai để nhận tiền đền bù, đi tái định cư nơi khác.

Một trong những điểm sáng của Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc là phức hợp Saigon Sport City gồm nhà ở cao cấp, khu thương mại dịch vụ và thể thao của chủ đầu tư Keppel Land, quy mô khoảng 64 ha . Được khởi công từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thiện năm 2027, song đến nay dự án ngừng thi công, mới chỉ có khu nhà mẫu được hoàn thành.

Tại kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho hay, dự án sẽ được tiếp nhận đầu tư theo hình thức hợp đồng BT dựa trên quy hoạch đã được xác lập từ trước.

TP.HCM đặt kỳ vọng trong 5 năm tới, Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc sẽ trở thành một quần thể hiện đại, đạt tầm quốc tế, đủ khả năng tổ chức các sự kiện thể thao khu vực và quốc tế với đầy đủ các môn thể thao.

Giờ đây người dân thành phố mong rằng giấc mơ về một sân thể thao hiện đại, khang trang, xứng tầm được xây dựng, chứ không chỉ cứ vài năm lại thấy lãnh đạo thành phố hứa "tái khởi động" sân Rạch Chiếc nhưng rồi lại nằm im lìm, bất động.