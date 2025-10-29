Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới

Tuấn Minh
Tuấn Minh
29/10/2025 07:12 GMT+7

Nơi chuẩn bị xây dựng sân vận động PVF Hưng Yên có sức chứa 60.000 chỗ ngồi hiện là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, xung quanh là các nhà vườn, xưởng sản xuất. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ là một biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 1.


Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) mới đây được chọn trở thành địa điểm xây dựng dự án sân PVF Hưng Yên. Công trình sẽ trở thành sân bóng lớn nhất Việt Nam khi đi vào hoạt động, với sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 2.

Hiện nay, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF rộng 22 ha, được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với 7 sân thi đấu và tập. Ngoài ra, nơi đây còn có hệ thống ký túc xá tiện nghi, nhà ăn, phòng học, thư viện cho học viên

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 3.
Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 4.

Sân thi đấu chính có mái che khán đài A, với sức chứa 3.600 chỗ ngồi, dành cho các trận đấu tại giải hạng nhất của CLB Trẻ PVF - CAND

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 5.
Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 6.

Ngoài sân đấu chính, trung tâm hiện có 6 sân tập tiêu chuẩn, trong đó có một sân tập trong nhà

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 7.

Đường vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF kết nối với tỉnh lộ 379, cách cầu Thanh Trì 13 km, gần khu đô thị Ecopark. Hiện nay, xung quanh khu vực này là ruộng, vườn cây cảnh và nhà xưởng

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 8.
Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 9.
Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 10.

Dự kiến, vị trí xây dựng sân vận động mới sẽ nằm ở khu đất đối diện trung tâm hiện nay. Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều chủ vườn thể hiện sự ủng hộ khi biết thông tin có dự án này

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 11.
Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 12.

Khu vực nhà xưởng đối diện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF

ẢNH: TUẤN MINH

Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới- Ảnh 13.

Phối cảnh sân vận động PVF Hưng Yên khi hoàn thành

ẢNH: PVF


Sân PVF được quy hoạch như một tổ hợp thể thao - dịch vụ, rộng tới 920.000 m², với bãi đỗ xe 180.000 m², lấy cảm hứng từ sân AT&T (Mỹ) và sân quốc gia Singapore. Ba điểm nhấn nổi bật của công trình là: mái vòm có thể đóng mở tự động trong 12 - 20 phút, mô phỏng công nghệ của sân AT&T - sân có mái vòm lớn nhất thế giới; Mặt sân modul hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo, tương tự sân Wembley (Vương quốc Anh) giúp thoát nước nhanh, chống trơn trượt và dễ bảo trì; khu VIP cao cấp với phòng riêng, ban công toàn cảnh và dịch vụ ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, sân PVF sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đi vào hoạt động năm 2002 để tổ chức SEA Games 2003.



 

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi

Sáng 19.10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi công sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

'Anh trai say hi' sẽ diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình

Điểm danh những sân vận động nổi tiếng tại Đông Nam Á

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm đào tạo bóng đá PVF Hưng Yên tỉnh Hưng Yên thể thao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận