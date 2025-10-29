Hình ảnh nơi sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam: Công trình thể thao tầm cỡ thế giới

Sân thi đấu chính có mái che khán đài A, với sức chứa 3.600 chỗ ngồi, dành cho các trận đấu tại giải hạng nhất của CLB Trẻ PVF - CAND
ẢNH: TUẤN MINH
Ngoài sân đấu chính, trung tâm hiện có 6 sân tập tiêu chuẩn, trong đó có một sân tập trong nhà
ẢNH: TUẤN MINH
Dự kiến, vị trí xây dựng sân vận động mới sẽ nằm ở khu đất đối diện trung tâm hiện nay. Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều chủ vườn thể hiện sự ủng hộ khi biết thông tin có dự án này
ẢNH: TUẤN MINH
Khu vực nhà xưởng đối diện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF
ẢNH: TUẤN MINH
Sân PVF được quy hoạch như một tổ hợp thể thao - dịch vụ, rộng tới 920.000 m², với bãi đỗ xe 180.000 m², lấy cảm hứng từ sân AT&T (Mỹ) và sân quốc gia Singapore. Ba điểm nhấn nổi bật của công trình là: mái vòm có thể đóng mở tự động trong 12 - 20 phút, mô phỏng công nghệ của sân AT&T - sân có mái vòm lớn nhất thế giới; Mặt sân modul hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo, tương tự sân Wembley (Vương quốc Anh) giúp thoát nước nhanh, chống trơn trượt và dễ bảo trì; khu VIP cao cấp với phòng riêng, ban công toàn cảnh và dịch vụ ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế.
Khi hoàn thành, sân PVF sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đi vào hoạt động năm 2002 để tổ chức SEA Games 2003.
Bình luận (0)