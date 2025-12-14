TP.HCM 'siết' môi giới bất động sản

Quản chặt môi giới bất động sản chào bán, nhận cọc trái quy định

Hiện nay, TP.HCM xuất hiện tình trạng nhân viên môi giới bất động sản của các sàn giao dịch tổ chức chào bán, nhận cọc giữ chỗ, hợp tác góp vốn… đối với các dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM), tháng 3.2025, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành Thông báo số 1171, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn TP.HCM thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật theo luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định 96 của Chính phủ.

Thông báo này áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn và dịch vụ quản lý bất động sản.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản, đồng thời xử lý vi phạm (nếu có).

Song song đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về điều kiện, phạm vi hoạt động môi giới bất động sản; thông tin về các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán để người dân nắm rõ.

Các cơ quan báo chí cũng được đề nghị cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản của các dự án nêu trên để cơ quan quản lý nhà nước xem xét, xử lý vi phạm nếu có.

TP.HCM tăng cường kiểm tra, quản lý môi giới bất động sản ẢNH: NHẬT THỊNH

Yêu cầu công khai pháp lý dự án trước khi đưa vào kinh doanh

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã ban hành thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản và dự án bất động sản đưa vào kinh doanh ở TP.HCM.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản phải chấp hành các quy định về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh. Bên cạnh đó, công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch, cũng như các quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng TP.HCM nhấn mạnh không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.