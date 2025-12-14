Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM 'siết' môi giới bất động sản

Uyển Nhi
Uyển Nhi
14/12/2025 09:00 GMT+7

TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý môi giới bất động sản chào bán, nhận cọc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý theo quy định pháp luật.

Quản chặt môi giới bất động sản chào bán, nhận cọc trái quy định

Hiện nay, TP.HCM xuất hiện tình trạng nhân viên môi giới bất động sản của các sàn giao dịch tổ chức chào bán, nhận cọc giữ chỗ, hợp tác góp vốn… đối với các dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM), tháng 3.2025, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành Thông báo số 1171, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn TP.HCM thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật theo luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định 96 của Chính phủ.

Thông báo này áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn và dịch vụ quản lý bất động sản.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản, đồng thời xử lý vi phạm (nếu có).

Song song đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về điều kiện, phạm vi hoạt động môi giới bất động sản; thông tin về các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán để người dân nắm rõ.

Các cơ quan báo chí cũng được đề nghị cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản của các dự án nêu trên để cơ quan quản lý nhà nước xem xét, xử lý vi phạm nếu có.

TP.HCM 'siết' môi giới bất động sản- Ảnh 1.

TP.HCM tăng cường kiểm tra, quản lý môi giới bất động sản

ẢNH: NHẬT THỊNH

Yêu cầu công khai pháp lý dự án trước khi đưa vào kinh doanh

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã ban hành thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản và dự án bất động sản đưa vào kinh doanh ở TP.HCM.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản phải chấp hành các quy định về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh. Bên cạnh đó, công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch, cũng như các quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng TP.HCM nhấn mạnh không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Điều kiện hành nghề môi giới bất động sản

Điều 61 luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải đáp ứng các điều kiện sau: phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản; phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ; có tối thiểu 1 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tin liên quan

Quản chặt môi giới bất động sản

Quản chặt môi giới bất động sản

Đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trong dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Kinh doanh bất động sản 2023 mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý nhận được sự ủng hộ của dư luận, nhằm hạn chế tình trạng "cò" đất thổi giá gây sốt đất.

Chỉ còn 30 - 40% môi giới bất động sản làm việc

Khám phá thêm chủ đề

môi giới bất động sản TP.HCM dự án dự án chưa đủ pháp lý Sở Xây dựng Tp.HCM nhận cọc giữ chỗ Thị trường bất động sản Bất động sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận