Kinh tế Doanh nghiệp

Lại có người trúng 257 tỉ đồng Vietlott sát tết, dành 6 tỉ làm từ thiện

Lê Nam
Lê Nam
04/02/2026 18:27 GMT+7

Chiều 4.2, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 257 tỉ đồng cho một người chơi đến từ TP.HCM. Đáng chú ý, ngay tại lễ nhận thưởng, người trúng giải đã trao tặng 6 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang cận kề.

Theo Vietlott, giải thưởng Jackpot 1 của kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01297 có giá trị chính xác 257.134.188.450 đồng thuộc về anh N.V.N, hiện đang sinh sống và kinh doanh tại TP.HCM. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán số 267 Trần Phú, phường An Đông, TP.HCM.

Vietlott cho biết đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ tư trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, đồng thời xếp vào top những giải thưởng lớn nhất từng được trao tại Việt Nam. Trước đó, Vietlott từng trao ba giải Jackpot 1 Power 6/55 có giá trị trên 300 tỉ đồng, bao gồm các giải hơn 344 tỉ, 314 tỉ và 303 tỉ đồng tại TP.HCM và Hà Nội.

Lại có người trúng 257 tỉ đồng Vietlott sát tết, dành 6 tỉ làm từ thiện- Ảnh 1.

Anh N.V.N nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị giải thưởng hơn 257 tỉ đồng

ẢNH: BTC

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh N.V.N cho biết mình là người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, đặc biệt yêu thích Power 6/55. Đáng chú ý, anh có thói quen mua vé tại nhiều điểm bán khác nhau.

"Hôm đó tôi mua vé ở khoảng 10 điểm bán, nên khi biết trúng thưởng tôi cũng không rõ vé trúng được phát hành ở đâu. Đến khi Vietlott công bố thì mới biết chính xác", anh N.V.N kể lại.

Theo anh, sau khi mua vé, anh thường để vé tại nơi làm việc và sáng hôm sau mới kiểm tra. "Tối hôm quay số, tôi nghe kết quả thì thấy hơi nóng ruột hơn ngày thường. Sáng đến chỗ làm là tôi dò vé ngay. Khi biết trúng giải, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện báo cho vợ," anh chia sẻ.

Lại có người trúng 257 tỉ đồng Vietlott sát tết, dành 6 tỉ làm từ thiện- Ảnh 2.

Tấm vé trúng thưởng của anh N.V.N

ẢNH: VIETLOTT

Anh N.V.N cho biết, vợ chồng anh đã thống nhất dành phần lớn số tiền trúng thưởng cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ được sử dụng để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.

Ngay tại buổi lễ trao giải, anh đã trao tặng 6 tỉ đồng cho Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên phạm vi cả nước. Đại diện Vietlott đánh giá đây là hành động thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi xổ số điện toán.

Theo quy định hiện hành, anh N.V.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Tổng số tiền thuế phải nộp là hơn 25,7 tỉ đồng, được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng tại TP.HCM, là nơi phát hành vé trúng giải.

