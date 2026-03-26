500 món ăn đặc sản 3 miền 'đổ bộ' lễ hội ẩm thực hoành tráng ở TP.HCM

Hơn 500 món đặc sản ba miền từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao trên cả nước đang hội tụ tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 – một trong những lễ hội ẩm thực lớn nhất TP.HCM, diễn ra tại công viên Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây).

Gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt trải nghiệm món ngon tại Lễ hội Văn hóa ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ hội mở cửa phục vụ từ 15 - 22 giờ mỗi ngày, kéo dài từ 26 - 29.3. Lễ hội quy tụ khoảng 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4 - 5 sao trong hệ thống trên toàn quốc, cùng các địa phương và đối tác chiến lược. Đáng chú ý, lần đầu tiên sự kiện có sự tham gia của các tổng lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan cùng nhiều thương hiệu ẩm thực quốc tế, góp phần tạo nên không gian "ẩm thực không biên giới".



Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức cho biết sau thành công của năm 2025 với hơn 70.000 lượt khách tham dự, đơn vị kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước, qua đó khẳng định vị thế một sự kiện ẩm thực quy mô lớn, mang tầm quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc ẢNH: NHẬT

"Đến với lễ hội, thực khách không chỉ được thưởng thức hơn 500 món ăn đặc sắc mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn những câu chuyện văn hóa, lịch sử và giá trị di sản ẩn chứa trong từng món ăn. Đây cũng là tinh thần "kết nối" mà ban tổ chức muốn truyền tải, kết nối vùng miền, kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, cũng như kết nối Việt Nam với thế giới", ông Nguyễn Quốc Anh chia sẻ.

Thông qua sự kiện, ban tổ chức mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hội nhập nhưng vẫn giàu bản sắc, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng.

Hơn 500 món ăn đặc sản 3 miền "đổ bộ" tại lễ hội ẩm thực, trong đó chủ yếu là món ăn của các khách sạn 4 - 5 sao trong hệ thống Saigontourist Group

Sự kiện cũng nhiều năm liền được vinh danh tại World Culinary Awards với danh hiệu Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới và châu Á.

"Đại tiệc" vị giác trong lễ hội ẩm thực

Với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam", không gian lễ hội được thiết kế thành 10 cụm trải nghiệm, tương ứng 10 hành trình hương vị. Thực khách có thể khám phá từ ẩm thực Tây Bắc, miền Trung, miền Nam, đến đặc sản biển đảo, món ăn hoàng gia, ẩm thực từ hạt gạo Việt, tinh hoa trà Việt hay xu hướng ẩm thực xanh, chay. Bên cạnh đó là khu ẩm thực quốc tế, nơi hội tụ những hương vị mới lạ từ các nền văn hóa khác nhau.

Thực khách đến thưởng thức món ăn trước giờ khai mạc ẢNH: NHẬT THỊNH

Gian hàng bánh dân gian với hương vị đặc sắc luôn thu hút khách qua các năm tổ chức ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ dừng ở việc thưởng thức món ăn, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn như trình diễn chế biến món ngon, giao lưu với đầu bếp, cùng các hội thi vinh danh 10 đầu bếp và 10 chuyên gia pha chế xuất sắc. Các món đạt giải sẽ được giới thiệu xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, tạo cơ hội để du khách trực tiếp trải nghiệm.

Không gian sự kiện còn được "làm giàu" bằng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như múa Chăm, hát bài chòi, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây nguyên, cùng nhiều trò chơi dân gian và trải nghiệm làng nghề truyền thống. Du khách có thể tận mắt xem nghệ nhân làm bánh, đan nón, gói bánh tét… ngay tại chỗ.



Không gian trên bến dưới thuyền ngay tại khuôn viên Văn Thánh ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực khách được trải nghiệm các hoạt động văn hóa ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực khách được trực tiếp trải nghiệm làm bánh tại lễ hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ quảng bá ẩm thực, không gian lễ hội cũng có các khu vực để thực khách tìm hiểu về văn hóa của các địa phương qua ẩm thực ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm bạn trẻ có mặt từ sớm check-in lễ hội ẩm thực ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, lễ hội bố trí nhiều tiểu cảnh, góc check-in mang đậm bản sắc vùng miền, tái hiện không gian lễ hội dân gian, hứa hẹn trở thành điểm "sống ảo" thu hút giới trẻ.

Giá vé trọn gói là 200.000 đồng/người lớn, đã bao gồm coupon sử dụng dịch vụ tại lễ hội; trẻ em cao dưới 1,2 m được miễn phí khi đi cùng người lớn.

Với quy mô mở rộng, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm hẹn hấp dẫn của người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hội nhập và giàu bản sắc văn hóa.